La fiera dedicata all’artigianato Hop Hop Market, organizzata dall’Associazione Artigianando in collaborazione con la Event Production e Utopia Events, fa tappa a Mondello per un intero mese, da giovedì 18 luglio a domenica 18 agosto. Questo evento promette di essere una celebrazione di creatività, artigianato e sapori locali, offrendo un’esperienza imperdibile sia per i residenti che per i turisti. L’ingresso sarà gratuito e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 01.00 e nel fine settimana, sabato e domenica, dalle 11.00 all’ 1.00

La zona pedonale di Viale Regina Elena ospiterà trenta spazi espositivi artigianali dove i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti unici e originali, frutto del talento e della passione degli artigiani locali. Tra gli stand sarà possibile trovare una vasta gamma di creazioni, dai gioielli fatti a mano agli oggetti di design, dall’abbigliamento etnico alle borse in pelle e cucite a mano, dagli articoli in cuoio ai vinili e tanto altro.

Non mancherà l’angolo dedicato ai prodotti agroalimentari, con un’ampia selezione di prodotti locali. Tra questi, spiccherà la birra artigianale, prodotta con ingredienti di alta qualità e dal gusto inconfondibile. Inoltre, per rinfrescarsi durante le calde giornate estive, sarà disponibile un angolo con granite preparate al momento, utilizzando frutta fresca e ingredienti genuini. Per i più golosi e curiosi, ci sarà un’area food particolare, dove sarà possibile assaporare piatti unici e innovativi, combinando tradizione e sperimentazione culinaria.

Nei fine settimana, diversi e talentuosi artisti di strada animeranno le serate con le loro performance coinvolgenti e spettacolari renderanno ogni visita al Hop Hop Market ancora più magica e indimenticabile. Musica, giocoleria, teatro di strada e tante altre sorprese intratterranno grandi e piccini, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.