Horcynus Festival 2023, con “Vedere la musica” la Fondazione Horcynus Orca lancia un concorso di videoclip per i musicisti emergenti. È l’unico in Sicilia.

di Press Service

06/06/2023

La giuria della competizione sarà presieduta da Carlo Massarini. Al vincitore (artista o band) un premio di 2000 euro e l’esibizione live all’Horcynus Festival 2023. Le iscrizioni entro il 1 luglio

“Vedere la musica”: un concorso nazionale di videoclip per musicisti emergenti, l’unico in Sicilia e uno dei pochi in Italia. Lo indice per la prima volta quest’anno all’interno dell’Horcynus Festival 2023 la Fondazione Horcynus Orca che, fin dalla sua nascita, non ha mai smesso di promuovere e attirare talenti creativi anche in ambito musicale, a livello nazionale e internazionale.

A presiedere la giuria sarà Carlo Massarini, giornalista e conduttore cult del mondo della musica. Alla band o all’artista vincitori sarà assegnato un premio di 2000 euro e garantita l’esibizione dal vivo nella serata del 3 agosto dell’Horcynus Festival 2023, quest’anno dedicata agli Orizzonti. «È un concorso che intende contribuire a promuovere sempre di più il ricorso al linguaggio visivo nell’ambito della musica emergente, cosa peraltro resa più agevole dallo sviluppo di una tecnologia accessibile, in grado di supportare le autoproduzioni», sottolinea Giacomo Farina, che, insieme a Luigi Polimeni, è direttore artistico della sezione musica del Festival «il quale, non va dimenticato, nasce come manifestazione cinematografica, legata alle immagini, per poi evolversi nel tempo», aggiunge Farina.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti e le band residenti in Italia con video pubblicati non prima del1 gennaio 2019 e della durata non superiore agli otto minuti. La domanda dovrà essere inoltrata, insieme al videoclip, entro la mezzanotte del 1 luglio 2023 all’indirizzo di posta elettronica festival@horcynusorca.it.

Di tutti i videoclip pervenuti, la Direzione Artistica del Festival ne selezionerà 25 per partecipare alla competizione ufficiale. Fra questi, la giuria individuerà i 5 finalisti le cui opere saranno proiettate il 3 agosto nell’ambito dell’Horcynus Festival 2023. Oltre al primo premio assegnato dalla giuria, è previsto anche un “Premio del Pubblico” attribuito a uno dei 5 videoclip arrivati in finale.

Le nomination dei 5 finalisti verranno annunciate e pubblicate sul sito della Fondazione Horcynus Orca (https://www.horcynusorca.it/).

Oltre al Presidente Carlo Massarini, la giuria è composta dal regista Cristian Bisceglia, da Carmelo Guglielmino, presidente e fondatore della CDF records, da Maurizio Gugliotta, operations manager

di RadioPlayer Italia. La Direzione artistica del concorso include Franco Iannuzzi, direttore artistico del Festival Horcynus Orca, Giacomo Farina e Luigi Polimeni, che curano la selezione musicale della manifestazione.

Per tutti i dettagli e per scaricare il bando:

https://www.horcynusorca.it/2023/06/05/con-vedere-la-musica-lanciamo-un-concorso-di-videoclip-per-artisti-emergenti-qui-il-bando/

