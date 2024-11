“Cliché” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo HouseforChickens, un brano che parla di situazioni paradossali e luoghi comuni abusati al punto da perdere di significato, di novità, di potere figurativo e artistico. “Sono la frase fatta, stereotipata, abusata; sono l’atteggiamento banale e scontato della ripetizione; siete assuefatti… Non potete vivere, non potete amare, senza di me”.

HouseforChickens nasce dall’incontro tra personalità unite dal fato e legate dalla fiamma della passione per la musica. Il ragusano Vito e Valerie fondano il gruppo musicale nel 2020, quando, confinati tra le mura domestiche a causa del lockdown nazionale, allestiscono uno studio di registrazione homemade utilizzando grandi quantità di confezioni di uova per sopperire all’acustica e all’insonorizzazione necessarie per le loro produzioni: da qui il nome HouseforChickens. I due fondatori vantano esperienze professionali nel mondo della musica tanto eterogenee quanto complementari: Valerie nasce negli Stati Uniti d’America affinando le sue doti canore e polistrumentali sin da bambina. Conseguita la laurea in Liberal Arts si trasferisce in Italia, dove si dedica all’insegnamento della musica e della lingua inglese, incidendo brani inediti ed effettuando tour didattici in tutta la penisola. Vito Cutrera nasce a Ragusa e si approccia al mondo della musica sin dall’infanzia, come clarinettista in bande ed orchestre sinfoniche, proseguendo poi come chitarrista e frontman di formazioni musicali di genere classico, metal, blues e rock. Laureato presso il Conservatorio di Brescia, intraprende la strada lavorativa come insegnante di chitarra e discipline musicali, fino al fortuito incontro con Valerie, che segna l’inizio di un connubio musicale e spirituale che sfocerà nell’amore, in tutte le sue sfaccettature.

HouseforChickens si avvale dell’esperienza, della professionalità e della profonda amicizia dei ragusani Gianniandrea (batteria) e Gianni (basso), ai quali è affidata la parte ritmica nella formazione rock della band. La band compone la propria musica e scrive i propri testi. Trae ispirazione e influenze da svariati generi musicali, dal classico al metal, dal pop al jazz.

http://www.youtube.com/@houseforchickens

https://www.instagram.com/houseforchickens.music

https://open.spotify.com/user/31sqn7auybeqyw37iizextwk4wte





Luogo: Ragusa

