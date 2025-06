La musica e il teatro di alto livello arrivano nei luoghi più incontaminati della Sicilia, negli incantevoli borghi sulle Madonie di Petralia Sottana, Petralia Soprana e Caltavuturo, per il Pineta Fest 2025, dal 4 luglio al 23 agosto.



Fulcro pulsante di questa seconda edizione della rassegna è ancora una volta la Pineta comunale di Petralia Sottana, un autentico gioiello verde nel cuore delle Madonie, ma anche un anfiteatro naturale che sfrutta una cava naturale al suo interno, e che la fa divenire palcoscenico d’eccezione, simbolo di cultura e natura insieme, nonché luogo di condivisione di una comunità. Ed è proprio in questo spazio incontaminato che si terranno tre dei cinque eventi in programma del Pineta Fest.



La rassegna prenderà il via con lo spettacolo autobiografico della nota cantautrice Deborah Iurato, “Tutta colpa della varicella”, che racconta la vita della cantante, dalla sua infanzia fino al successo nel mondo della musica, intrecciando musica e parole con ironia e profondità. Scritto da Costanza Di Quattro e diretto da Mario Incudine, andrà in scena venerdì 4 luglio alle ore 22.





“Mille rose, una Libellula Rosa” è invece il viaggio in musica e poesia omaggio alla vita di Rosa Balistreri, voce indomita della Sicilia, interpretata con intensità dall’attrice Lucia Sardo. Un omaggio alle donne che trasformano il dolore in arte e la lotta in speranza, sul palco venerdì 25 luglio alle ore 22.



Infine, sempre in scena nell’Anfiteatro naturale della Pineta, il 3 agosto alle ore 22, “Un giorno la formica”, una divertente commedia che tratta temi serissimi come la crisi ambientale e l’antropizzazione senza freni del nostro pianeta, con Paride Benassai, Eugenio Mastrandrea e Mario Incudine.



Si terrà, invece, nel cuore di Petralia Soprana- il comune più alto delle Madonie eletto Borgo più bello d’Italia nel 2018- in Piazza Duomo, lo spettacolo di Giobbe Covatta “Scoop, Donna Sapiens”. In scena giovedì 7 agosto 2025 dalle ore 22, il comico- attraverso il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, vuole dimostrare la tesi della superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.





Infine, all’Anfiteatro Paolo Borsellino del borgo di Caltavuturo, da cui si può godere una vista mozzafiato sull’entroterra siciliano, sabato 23 agosto alle ore 22, la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone si esibirà in LiberTango, un omaggio vibrante e appassionato al tango, in cui musica e danza si fondono per creare un’esperienza artistica unica. Con la voce di Simona Trentacoste, Federica Mosa violino solista e le coreografie Cotroneo Events di Stefania Cotroneo.



La rassegna “Pineta Fest, Musica e Teatro nella Natura” nasce dalla volontà di coniugare natura e cultura insieme in un contesto usualmente lontano dai riflettori, con gli obiettivi di regalare un’esperienza culturale e turistica unica nel suo genere, far conoscere la bellezza dei borghi a turisti e visitatori, e rafforzare l’identità comunitaria di chi vive in questi luoghi.

È una rassegna ideata dall’Associazione Spettacoli Cultura, e patrocinata dai comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana e Caltavuturo.

Associazione Spettacoli Cultura: https://www.facebook.com/associazionespettacolicultura

Biglietti: https://www.liveticket.it/pinetafest

