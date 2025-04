PALERMO 12 APRILE 2025 – I camper della prevenzione dell’Asp torneranno domani (domenica 13 aprile) a Palermo in occasione del Lions day in programma a Piazza Castelnuovo, dove sarà allestito un grande villaggio della salute. Dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare visite ed esami di screening gratuiti e con accesso diretto.

L’ampia “offerta” comprende la prevenzione cardiovascolare (visita, ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening audiometrico, vaccinazioni, screening visivo e logopedico pediatrico (3-8 anni), screening del diabete e consulenza psicologica. Così come avviene in tutte le tappe delle iniziative itineranti dell’Asp di Palermo ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo.

L’organizzazione dell’iniziativa è curata dalla I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia che ha coinvolto anche la Polizia di Stato (presente con un camper per una dimostrazione sull’uso dell’etilometro), il Servizio 118, l’Esercito e la Croce Rossa Italiana. (nr)





