San Mauro Castelverde – Iniziativa di sensibilizzazione dei Carabinieri di San Mauro Castelverde contro le truffe agli anziani. L’incontro, promosso dal maresciallo Andrea Di Nuzzo comandante della Stazione dei Carabinieri del paese madonita, coadiuvato dal suo vice il maresciallo Gianmaria Gilio, ha riscosso interesse e la partecipazione di tanti cittadini che hanno ascoltato bene i consigli dati dai militari per tutelarsi da truffe e raggiri che nella maggior parte dei casi sono a danno di persone della terza età. Una situazione che non deve stupire considerato che gli anziani sono spesso soli in casa e in molti casi si lasciano coinvolgere da proposte allettanti. Su questi temi e su alcune regole semplici da mettere in pratica hanno relazionati i due marescialli dei Carabinieri. L’appuntamento, tenutosi domenica presso il salone della Badia, al quale hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Minutilla ed il vice sindaco Nino Daino, ha anche interessato i giovani molte volte alle prese con le truffe online. È stato un momento formativo molto importante per tutti grazie alla disponibilità dei marescialli Gianmaria Gilio e Andrea Di Nuzzo.







