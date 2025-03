Era ora. Finalmente il Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’aeroporto di Comiso ha la possibilità di partecipare attivamente a un tavolo tecnico che si è costituito con l’obiettivo che è base e unico scopo del comitato: lo sviluppo dello scalo della provincia di Ragusa e con esso di tutta una rete turistica e di movimentazione di passeggeri nel territorio. Grazie ai 3 milioni stanziati dal Libero consorzio di Ragusa per incentivare le compagnie aeree a volare su Comiso, si lavora a una manifestazione di interesse per valutare i vettori nazionali interessati. Il Commissario Patrizia Valenti e il direttore generale del Libero Consorzio, Nitto Rosso – che ringraziamo per l’opportunità – hanno invitato al tavolo le associazioni di categoria e i sindacati, oltre al comitato. Auspichiamo, altresì, che le anzidette somme vengano ben osservate per verificarne la reale produzione, per mezzo di reportistiche da richiedere direttamente alle compagnie aggiudicatarie.





E il Comitato – nei suoi rappresentanti, Lorenzo Lauria, Lorenzo Mazza e Paolo Crocifisso – non si è fatto trovare impreparato, ponendo l’attenzione su aspetti tecnici precipui della gestione aeroportuale.

I numeri di per sé non dicono nulla, infatti, hanno sottolineato i rappresentanti del comitato. Per fare un semplice esempio: 3 milioni di euro in un anno, se distribuiti sotto forma di contributo a persona a “partenza”, ipotizzando un contributo minimo di 20 euro a passeggero, corrispondono a 150mila passeggeri in un anno. Un numero di per sé insufficiente per fare decollare lo scalo e soldi pubblici che rischiano di essere usati male.

Affinché l’aeroporto “voli” davvero, dunque, il nostro invito è stato quello di cercare una soluzione che cerchi di puntare non tanto sulla quantità di contributo ma su una strategia di risultato. L’obiettivo è trovare il modo e i partner giusti per investirli in modo tale da aumentare il numero di passeggeri. E di persone che possono venire ad apprezzare l’esperienza unica della Sicilia barocca.

Luogo: Aeroporto degli Iblei – Comiso (Pio La Torre), via generale magliocco, COMISO, RAGUSA, SICILIA

