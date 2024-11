“La mia gioia e la mia soddisfazione più grande sono i miei allievi e i loro meritati successi”. Così la Maestra Denise Distefano della scuola Asd Karate Kenpokai di Catania commenta la vittoria dei suoi atleti ai Campionati Regionali di karate organizzati dall’Associazione Asd Karate Kenpokai su iniziativa di wkko-italia, che si sono svolti all’interno dell’Istituto Leonardo Da Vinci.

“Tra le 12 società in gara provenienti da tutta la Sicilia – dichiara Denise Distefano – i miei allievi nelle varie categorie sono tutti riusciti a conquistare il podio passando così di diritto alle competizioni nazionali”.

Una giornata intensa che ha visto gareggiare società sportive provenienti da Trapani, Alcamo, Ragusa, Siracusa, Alì Terme, Messina, Terme Vigliatore, Partinico, Nizza di Sicilia e Catania le quali si sono sfidati nelle specialità: kata, kumite, kata a squadra e contact per le categorie dai “giganti” dai 3 ai 5 anni alla quella gold oltre i 46 anni.

Queste le vittorie dei karateki catanesi: De Luca Tommaso conquista il 1° posto kata, categoria numerosa che sfiorava i 20 partecipanti; Guerrera Giordano si aggiudica il 1° posto kumite affrontando quattro incontri consecutivi; La Pulle Cerbone Moreno raggiunge il 2°posto per la categoria contact; 3° posto meritato per Genovese Paolo; Grillo Carola, alla sua prima gara a soli 5 anni, ottiene il 2° posto categoria giganti 3-5 anni; 2° posto anche per Cuccurullo Andrea, Somma Sofia, Mammino Agata per la categoria 9-11 e 1° posto per Somma Francesco categoria 12-14 anni ; Di Fede Thomas di 7 anni e solo 1 mese di karate si classifica al secondo posto per la categoria 6-8 anni; I fratelli Di Salvo Andrea per la categoria 9-11 e Di Salvo Lorenzo per i 12-14 anni.

“Le giovani promesse del Karate si sono confrontate con la serietà disciplinare dei grandi sportivi- come ha spiegato la Maestra Distefano- ottenendo un risultato per nulla scontato che li porterà con onore e merito ad affrontare prove sempre più importanti e difficili”.

