Papa Francesco, un Pontefice che ha dedicato il suo magistero alla pace, alla fratellanza tra gli uomini, che ha sempre testimoniato l’amore di Dio per gli “ultimi” della terra. Grande è stata anche la sua attenzione verso i giovani, incoraggiando il loro cammino. «Permettetemi di consegnarvi la cosa più importante, quella verità che per un cristiano non dovrebbe essere mai taciuta. “Egli vive!”. Se Egli vive, allora la speranza non è vana. Di fronte alle sfide e alle difficoltà non temete! Non abbiate paura.





Proprio in occasione della S. Pasqua, ci ha ricordato che « il Giubileo ci chiama a rinnovare in noi il dono di questa speranza, a contagiarne coloro che incontriamo sul cammino, ad affidare a questa speranza il futuro della nostra vita. Corriamo incontro a Gesù, riscopriamo la grazia inestimabile di essere suoi amici. Lasciamo che la sua Parola di vita e di verità illumini il nostro cammino».

In questi giorni, ho composto la poesia “I giovani, una luce di speranza…”, come segno di omaggio a Papa Francesco, ha il piacere di condividerla con Voi tutti.

Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina)

