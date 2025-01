Si sono conclusi venerdì 24 gennaio a Giardini Naxos, nella splendida cornice dell’Hotel Hellenia, gli esami di Stato del corso in Hospitality Management dell’ITS Academy Fondazione Archimede, unico ITS in Sicilia specializzato in turismo e beni culturali, con sede centrale a Siracusa. Un percorso formativo che mira a creare figure manageriali capaci di gestire e innovare il settore turistico e ricettivo, tra le colonne portanti dell’economia siciliana.

Protagonisti della giornata conclusiva sono stati i 19 studenti che, con determinazione e impegno, hanno affrontato la prova finale. Il gruppo si distingue per la varietà di esperienze e aspirazioni: da un lato, professionisti già attivi nel settore turistico-ricettivo, che hanno scelto di frequentare il corso per perfezionare le proprie competenze e migliorare le prospettive di carriera; dall’altro, giovani talenti alla loro prima esperienza in ambito turistico, pronti a cogliere le reali opportunità occupazionali offerte da un mercato in continua evoluzione.

Tutti hanno superato brillantemente l’esame, dimostrando competenze tecniche, visione strategica e una profonda passione per il turismo siciliano. Ecco i nomi dei neo-diplomati:

•⁠ ⁠Davide Calì

•⁠ ⁠Cinzia Culoso

•⁠ ⁠Mario Cutroneo

•⁠ ⁠Francesca Del Popolo

•⁠ ⁠Giorgia De Reguardati

•⁠ ⁠Lorenzo Fidente

•⁠ ⁠Tania Gatto

•⁠ ⁠Flavia Ligotti

•⁠ ⁠Emanuele Minutoli

•⁠ ⁠Daniele Murabito

•⁠ ⁠Valerio Murabito

•⁠ ⁠Alessandra Nasello

•⁠ ⁠Giancarlo Pafumi

•⁠ ⁠Roberta Pezzino

•⁠ ⁠Emma Ridolfo

•⁠ ⁠Antonello Savoca

•⁠ ⁠Sofia Manuela Zaccone

•⁠ ⁠Placido Zito

•⁠ ⁠Roberta Zumbo





La commissione d’esame, presieduta da Carmelo Maria Porto e composta da Furio Ragno, Giuseppe Minniti Traina, Mirko Turriciano e Christian Sciro, ha elogiato l’eccezionale preparazione degli studenti, evidenziando come il programma didattico dell’ITS sia in grado di coniugare eccellenza accademica e pragmatismo operativo.

“I nostri studenti non sono solo formati, ma pronti ad affrontare con successo le sfide del settore turistico e ricettivo,” ha dichiarato il presidente della Fondazione, Andrea Corso. “Questi risultati confermano la validità della nostra missione: creare un ponte tra istruzione e mondo del lavoro per garantire un futuro migliore ai giovani e al nostro territorio.”

Anche il direttore generale, Giovanni Dimauro, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti: “Oggi celebriamo 19 nuovi professionisti che rappresentano il futuro del turismo siciliano. Questo successo è il frutto di un lavoro sinergico tra studenti, docenti e aziende partner, e testimonia il ruolo centrale che l’ITS Academy Fondazione Archimede sta assumendo nella formazione superiore in Italia.”

I neo-diplomati si preparano ora a consolidare le proprie carriere nel settore turistico-ricettivo. Per i professionisti già attivi, il percorso intrapreso rappresenta un importante passo avanti nella crescita professionale, mentre i più giovani avranno accesso a concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, arricchendo il settore con nuove competenze e prospettive innovative. Un nuovo capitolo si apre per tutti loro, protagonisti dello sviluppo del turismo siciliano.

