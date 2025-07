“I Picciriddi” di San Cristoforo: la memoria si fa impegno. Il 7 luglio la firma pubblica del Patto Educativo Territoriale e di Sviluppo Sociale della Comunità del Quartiere San Cristoforo di Catania

A 49 anni dalla tragedia che sconvolse il quartiere di San Cristoforo, Catania si prepara a un gesto collettivo di memoria e riscatto. Lunedì 7 luglio 2025, alle ore 16:00, presso “La Città dei Ragazzi” (via Gramignani 128), si terrà la firma pubblica del Patto Educativo Territoriale e di Sviluppo Sociale della Comunità del Quartiere San Cristoforo di Catania





La data scelta non è casuale. Il 7 luglio 1976, quattro adolescenti del quartiere – Riccardo, Giovanni, Lorenzo e Benedetto – furono brutalmente assassinati e i loro corpi abbandonati in un pozzo. Avevano tra i 13 e i 15 anni. Una tragedia rimossa per decenni, tornata alla luce solo di recente. A 49 anni da quell’orrore, il quartiere sceglie di ricordare per trasformare il dolore in azione: ridare voce e dignità a quei “picciriddi”, e con loro a tutti i bambini e ragazzi di oggi che vivono condizioni di esclusione e fragilità.

Il Patto Educativo Territoriale e di Sviluppo Sociale della Comunità del Quartiere San Cristoforo nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto scuole, famiglie, associazioni, istituzioni, enti del terzo settore e cittadini attivi. È un progetto che abbraccia tutte le persone e tutti i luoghi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo umano e sociale del quartiere, affrontando le radici profonde delle fragilità presenti. Firmarlo significa affermare, con forza collettiva, che nessun bambino deve essere lasciato indietro. Mai più.





Accanto all’urgenza educativa legata ai minori, il Patto affronta la complessità del contesto, segnato da povertà economica, degrado ambientale, illegalità diffusa, fenomeni che si manifestano anche attraverso lo spaccio e la presenza di discariche abusive. Per questo, le linee di intervento del Patto si muovono su due assi principali:

I minori e il successo formativo, con azioni mirate a garantire pari opportunità, contrastare la dispersione scolastica e offrire percorsi di crescita e protagonismo;

Lo sviluppo della comunità, per promuovere partecipazione attiva, rigenerazione urbana, legalità diffusa e alleanze educative tra pubblico, privato e terzo settore.

I Patti Educativi di Comunità rappresentano strumenti fondamentali per rafforzare il ruolo della famiglia, della scuola e delle reti territoriali nella promozione dell’educazione come bene comune. Creano una comunità educante che si fa carico, insieme, del futuro dei suoi bambini e delle sue bambine.





Cuore pulsante di questo impegno è la “Città dei Ragazzi”, un polo inclusivo fondato nel dopoguerra da padre Santo D’Arrigo, che accolse orfani del quartiere degli Angeli Custodi. Oggi, grazie all’impresa sociale Keras e alla visione dell’ente I.C.A.M., continua a essere luogo di accoglienza, crescita e speranza per minori dai 6 ai 13 anni residenti nell’area urbana periferica del centro storico.

In una città dove il centro storico (I Municipio) – un tempo cuore pulsante della vita economica e sociale – è oggi percepito come “periferia” degradata, il Patto è un atto di fiducia e riscatto.

Ancora oggi, come 50 anni fa, i “picciriddi” rappresentano l’anello debole di una catena sociale spezzata. Ma se forse oggi non spariscono nel nulla, sono in troppi a essere privati del proprio futuro, costretti a crescere troppo in fretta, spesso in assenza di opportunità. Per questo motivo, chi ha potuto coltivare la speranza è ora chiamato a condividerla.

L’appuntamento è per lunedì 7 luglio 2025, alle ore 16.00 presso La Città dei Ragazzi – via Gramignani 128, Catania.

Presenze istituzionali confermate: Assessore Viviana Avv. Lombardo, Assessore Cesare Guzzardi, Maria Pia Fontana – Direttore Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Catania, Dirigente Penitenziario, Alessandro Fangano – Presidente Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF.

Durante l’incontro verrà sottoscritto il Patto Educativo Territoriale e di sviluppo sociale della comunità del quartiere di San Cristoforo.

Luogo: Città dei Ragazzi, Via Gramignani, 128, CATANIA, SICILIA

