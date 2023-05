Dal 31 maggio al 4 giugno, la Confraternita del Cenacolari festeggerà il quarantesimo anniversario dalla fondazione.

Per l’occasione sono state invitate le Associazioni iscritte alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici (FICE) che hanno risposto in maniera entusiastica all’invito.

In quei giorni, una sessantina di “Confratelli” provenienti da ogni parte d’Italia sarà a Ragusa con un programma, definito dalla apposita commissione a ciò delegata dal Consiglio direttivo, che sarà fitto di iniziative: sono previste delle visite nelle nostre città barocche – Ragusa Ibla, Modica e Scicli; grazie alla squisita disponibilità di S.E. il Prefetto Giuseppe Ranieri, ci sarà una tappa al Palazzo di Governo di Ragusa per ammirare gli splendidi affreschi a tempera di Duilio Cambellotti che decorano i saloni di rappresentanza della Prefettura. Le visite punteranno alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio, in particolare l’olio e il vino: l’olio DOP Monti Iblei che primeggia in tutti i concorsi e le mostre dedicate al settore, in Italia e all’estero; il Cerasuolo di Vittoria che il colonnello Giuseppe Coria, già socio onorario della Confraternita, ha contribuito a far conoscere il tutta la penisola.

Non mancheranno, ovviamente, le degustazioni dei cibi che rinnovano, nel tempo, la sapienza culinaria dei nostri avi e che la Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea ha raccolto nel volume “Le ricette dei Cenacolari”, recentemente dato alle stampe.

