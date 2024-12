Torna a Palermo e festeggia i suoi 10 anni di successi “I sogni son desideri – il Concerto”, spettacolo organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla. Torna a grande richiesta, lo spettacolo più amato in città, e per festeggiare il decimo anniversario, sarà ancora più imponente e ricco di novità.

Venerdì 20 dicembre doppio spettacolo alle ore 17 e alle ore 21 e anche sabato 21 dicembre alle ore 17 e alle ore 21 al Teatro Golden (via Terrasanta, 60- Palermo) il pubblico potrà vivere un viaggio magico ed emozionale. Lo spettacolo, con i celebri brani dei cartoni animati come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri, farà sognare adulti e bambini. Il teatro si trasformerà in una magica favola, tra musica, canti, danze e narrazione. Tutti i brani, rivisitati e arrangiati, in un’inedita e imperdibile versione, saranno eseguiti dal vivo.

Un cast sul palco di oltre 30 artisti, tra cantanti attori, ballerini e musicisti con particolare attenzione ai costumi, alle scenografie, ma anche coreografie spettacolari, cambi scena, luci ed effetti speciali.

Il viaggio tra le musiche dei classici cartoon di Walt Disney avrà le coreografie del maestro di danza Gigi Iemma, professionista con importanti esperienze in tutto il mondo, che ha collaborato con diverse star del calibro di Kylie Minogue, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso.

Un’avventura carica di emozioni attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney che, con voci, musiche, corpo di ballo e narrazioni, incanterà il pubblico di tutte le età.

“Quest’anno celebriamo un traguardo speciale – dice il direttore artistico, Mirko Ciulla – il decimo anniversario dei I Sogni Son Desideri – Il Concerto. Un’edizione che abbiamo voluto rendere unica, ricca di emozioni e magia, dedicata a tutte le famiglie che, negli anni, ci hanno accompagnato in questo viaggio straordinario. Il nostro spettacolo non è solo musica, ma un’esperienza che nasce per regalare un sogno. Un momento magico pensato per tutta la famiglia, dove grandi e piccoli possono ritrovare la meraviglia, la speranza, i propri sogni, spesso accantonati nella frenesia della vita quotidiana. E’ nostra volontà regalare momenti indimenticabili ai bambini, ma anche toccare il cuore di tutti voi adulti, perché i sogni non hanno età. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questa edizione speciale. Ve lo assicuro, sarà un’esperienza che non potrete dimenticare”.

Luogo: teatro Golden, via Terrasanta, 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 20/12/2024

Data Fine: 21/12/2024

Ora: 17:00

Artista: I sogni son desideri

Prezzo: 22.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.