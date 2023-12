Catania, 16 Dicembre 2023 – Saranno supereroi e supereroine tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile la mattinata di sabato 16 Dicembre 2023, a partire dalle 10:00 per i piccoli pazienti dei reparti della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania e dalle ore 16:00 per i piccoli ricoverati del reparto di Broncopneumologia dell’Ospedale San Marco di Catania. I loro Supereroi preferiti, infatti, faranno loro una visita a sorpresa per portar loro alcuni doni in collaborazione con ABIO Catania, scendendo dal tetto dall’ospedale dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati saranno i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras.

ABIO Catania, Associazione per il Bambino in Ospedale ODV, è stata fondata nel 1994 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. ABIO Catania ODV aderisce a Fondazione ABIO Italia Onlus.

Dal 1994 i volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, presso i reparti di pediatria del Policlinico Gaspare Rodolico e San Marco e degli ospedali Cannizzaro e Garibaldi di Catania, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

«Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie» – racconta Anna – «Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”»

A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle cala- te dei Super Eroi SEA, vestendo i panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’associazione da tutti gli ospedali italiani.

«Siamo felicissimi di collaborare con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico di Catania e con ABIO Catania ODV per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi» ha dichiarato Marras – «Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino».

Ufficio Stampa SEA Super Eroi Acrobatici

Ufficio Stampa ABIO Catania ODV

Luogo: Ospedale Cannizzaro – Ospedale San Marco, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.