Un percorso intenso e sentito, nato per sostenere chi indossa una divisa con coraggio e dedizione.

A intraprenderlo, è stato il Nuovo Sindacato Carabinieri insieme all’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo: nei mesi scorsi, le due realtà hanno collaborato alla realizzazione di un’iniziativa incentrata sui temi degli alunni, dedicati alla nozione di legalità.

Un impegno che ha visto protagonisti, oltre alla sigla sindacale e all’istituzione scolastica, anche alcuni esponenti del mondo politico quali il senatore Raoul Russo, l’assessore comunale alla Legalità e ai Beni confiscati Brigida Alaimo e il consigliere comunale Pasquale Terrani, intervenuti all’evento ufficiale di presentazione dei temi.





Gli elaborati degli studenti sono approdati al Teatro “Al Massimo” di Palermo : le voci di Federica Neglia, Riccardò Isgrò e Cesare Biondolillo li hanno resi ancora più vibranti, arricchendoli di ulteriori significati.

“Ringrazio gli artisti – afferma il segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Igor Tullio – per avere sposato il nostro progetto, impreziosendo con un tocco di magia i sentimenti e le emozioni dei ragazzi”.

NSC rivolge inoltre un ringraziamento al Teatro “Al Massimo” che ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione tre talenti di rango e l’Hotel San Paolo Palace, presidio simbolico dei beni confiscati, per la partnership e l’accoglienza riservata agli eventi della sigla sindacale.





“Il progetto – aggiunge Igor Tullio – si è concretizzato grazie all’abnegazione della dirigente scolastica Angela Marciante e a Don Ugo Di Marzo, professore e vero prete di frontiera”.

“Un grazie speciale – sottolinea il segretario – a tutti i segretari del Nuovo Sindacato Carabinieri per il loro impegno quotidiano, in particolare ai dirigenti regionali Giuseppe Fragano e Davide Castelbuono, fautori del primissimo incontro con gli allievi, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali”.

“Un riconoscimento altrettanto sentito – conclude – a Salvatore Di Rosa, dirigente di NSC e straordinario fotografo, per avere curato le immagini”.

Luogo: Teatro “Al Massimo” , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.