I valori degli eroi” il tema dell’evento in programma all’Arena Re Domani sera a di Roccella il campione del mondo di Spagna ’82 Antonio Cabrini per festeggiare i 50 di attività nel settore giovanile dell’A.S.D. Nike Aurora Rossa

di Press Service

15/09/2023

Sale l’attesa all’Arena Re di Campofelice di Roccella dove domani dalle ore 19 sono in programma i festeggiamenti per i 50

Con tema conduttore “I valori degli eroi” la serata, che sarà presentata dal giornalista Mauro Sarrica e dalla conduttrice Antonella Giotti, avrà tra i suoi ospiti più illustri il campione del mondo di Spagna ’82, Antonio Cabrini (al lato, in una foto d’archivio) che ha accettato l’invito da parte degli organizzatori trattandosi, oltre che dei festeggiamenti per il mezzo secolo di vita dell’Associazione Nike Aurora Rossa, anche per la presenza e la partecipazione di eroi dei nostri tempi quali la medaglia d’oro al merito civile, Ermenegildo Rossi che, ricordiamo, il 24 aprile del 2011 con un gesto di grande coraggio, evitò il dirottamento del volo Parigi-Roma, e il contributo di Linda Moberg, la donna che, dopo 20 anni di violenze psico-fisiche, ha avuto il coraggio e la forza di denunciare il marito. Tra gli ospiti della serata il presidente del Comitato regionale della Liberta Sicilia, Giuseppe Mangano, quello della nascente Nazionale del Mediterraneo di calcio, Vincenzo Lipari, e la rilevante presenza dello psicologo dello sport del settore giovanile della Lazio, Vincenzo Chiavetta. Presenti all’evento anche alcuni esponenti della Federazione Italiana Gioco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Luogo: Arena Re, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.