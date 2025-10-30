Sabato 25 Ottobre scorso, con un’emozionante e partecipata Cerimonia di Premiazione, si è conclusa la Quindicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina (ME), guidata dal Sac. Antonino Tricomi, e organizzato da Gioacchino Aveni, Massimo Manganaro, Agnese D’Amore e Massimo Mobilia. Un concorso consolidato e di prestigio, che ha visto la partecipazione di Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.





Alla Cerimonia non poteva mancare la Commissione Giudicatrice, composta da: Rosa Maria Di Salvatore, poetessa di fine sensibilità, presente con le sue liriche in autorevoli antologie e riviste, ha ottenuto importanti riconoscimenti e pubblicato svariate sillogi; Salvatore Puglia, stimatissimo poeta il cui nome figura nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”, ha pubblicato vari libelli di Poesia; Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Teresa Vadalà Fierro, poetessa sopraffina, autrice di testi teatrali e vincitrice di numerosissimi premi internazionali, con all’attivo diverse pubblicazioni poetiche; Gianluca Lo Re, quota giovane della Giuria, studente di Architettura presso la Facoltà “La Sapienza” di Roma.





Alla presenza di alcuni organi di indirizzo politico del Comune di Taormina, gli Assessori Giuseppe Sterrantino e Mario Quattrocchi e la Consigliera Maria Rita Sabato, sono state premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro autori:

– Poesia in Lingua Italiana a tema religioso:

1) Francesco Billeci (Borgetto, PALERMO), Fratello (Al donatore del mio cuore);

2) Stefania Iannò (ROMA), Sono qui, per te!;

3) Giulio Redaelli (ALBIATE, MONZA BRIANZA), Signore, ci sono anch’io;

Menzione d’Onore a Sergio Santoro (LECCE), Guida ineffabile.





– Poesia in Lingua Italiana a tema libero:

1) Grazia Dottore (Faro Superiore, MESSINA), Danza d’ombre sotto la luna (In un Paese in guerra);

2) Salvatore Consoli (MESSINA), Moglie, amica, compagna;

3) Salvatore Gazzara (MESSINA), Ricerco quel sentiero d’amore;

Menzione d’Onore a Giuseppina Di Franco (Francavilla di Sicilia, MESSINA), Luci nella notte.





– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero o religioso:

1) Zina Ferrara (Trappitello Taormina, MESSINA), ‘A finestra;

2) Paola Cozzubbo (Macchia di Giarre, CATANIA), Làgrimi;

3) Giusi Baglieri (CATANIA), Avimmaria;

Menzione d’Onore a Francesco Vasta (Riposto, CATANIA), I nanni.





– Poesia Breve in Lingua Italiana a tema libero:

1) Rita Muscardin (SAVONA), La grande pietà del mare;

2) Edda Sciuto (Calatabiano, CATANIA), Parole sparse;

3) Salvatore Amico (CALTANISSETTA), Infinito.





– Poesia per il Giubileo a tema “La Speranza”:

1) Ex aequo Grazia Dottore (Faro Superiore, MESSINA), Il Giubileo del cuore;

1) Ex aequo Rita Muscardin (SAVONA), Torna sempre un’alba di speranza.





– Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero o religioso (Juniores):

1) Diego Garufi (Taormina, MESSINA), Il Paradiso;

2) Myriam Cuccaro (Taormina, MESSINA), L’Amore…;

3) Anna La Monaca (Taormina, MESSINA), Le emozioni della natura.





Premio Speciale “Primi Versi” a Thomas Scinardo (Trappitello Taormina, MESSINA), Io sono Thomas;

Premo Speciale “Orizzonte Scuola” a Matilde Falanga (Trappitello Taormina, MESSINA), Maestra;

Premio Speciale “Semi di Poesia” a Greta Sorbello (Trappitello Taormina, MESSINA), Continua a sognare;

Premio Speciale “Parole di Pace” a Milagros Pia Lembo (Trappitello Taormina, MESSINA), Desideri.





Il Social Award, assegnato al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti sui social è andato a Thomas Scinardo.

Nel corso della serata un riconoscimento è stato conferito a Salvatore Ferrara di Giardini Naxos (ME), che lo scorso 8 Ottobre, all’età di 77 anni, ha scalato l’Empire State Building di New York nell’ambito della celebre gara di corsa verticale, affrontando i 1.576 gradini del grattacielo.

La Cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni al pianoforte della Maestra Agnese D’Amore e di Vanessa Lo Pò.

Durante la serata, condotta con eleganza e professionalità dalla Prof.ssa Angela Maria Vecchio, Presidente dell’AVIS “Giovanni Paolo II” di Gaggi, è stato inoltre presentato il Bando della Sedicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, consultabile sulla Pagina Facebook Premio di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” – Trappitello Taormina. Il termine di presentazione delle Opere in Versi è stata fissato per Sabato 31 Gennaio 2026.

