Si è tenuto a Bucarest, il 25 Maggio presso la location Fratelli Studios, strada Glodeni nr. 1-3, Sector 2, București, România, una “workshop session”, con lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti di qualità siciliani.Gli esperti hanno presentato con sapiente maestria le peculiarità e le principali caratteristiche dei vini siciliani certificati Nero D’ Avola D.O.C e grillo D.O.C e nell’ occasione è stato possibile degustare gli eccellenti vini siciliani certificati.La “mission” del workshop è stata quella di dare notorietà alle produzioni valorizzando i prodotti di qualità siciliani.

Il Progetto Sicily Wine è stato reso possibile grazie al sostegno del PSR Sicilia 2014/2022, SOTTOMISURA 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Bando DDG 388 del 9.02.2023. L’ATS Sicily Wine ha partecipato dal 24 al 26 Maggio al Ro-Wine di Bucarest, la famosa Fiera Internazionale dei vini di Romania.Il Ro-Wine è il luogo in cui famose cantine, viticoltori internazionali e produttori di vino, provenienti da tutto il mondo, si riuniscono per presentare i loro migliori vini. Gli appuntamenti rivolti alla promozione dei vini certificati continuerà nei prossimi mesi con la partecipazione ad altre fiere del vino di caratura internazionale.

