Nella giornata di ieri il presidente dell’IACP Messina, On. Beppe Picciolo, e il direttore generale Maria Grazia Giacobbe si sono recati nel Comune di Ficarra per un incontro istituzionale con il sindaco Basilio Ridolfo.

Al centro del confronto, la situazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica situati nella frazione Matina, che negli anni hanno beneficiato esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e che oggi versano in condizioni strutturali e manutentive giudicate critiche.

Durante il sopralluogo è stata valutata la necessità di avviare interventi straordinari di manutenzione straordinaria delle facciate, con l’obiettivo di ripristinare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza agli assegnatari.





Non solo manutenzione: tra le ipotesi operative si è discusso anche di un piano di riqualificazione energetica degli immobili, attraverso il ricorso ai fondi PNRR destinati alle ESCo (Energy Service Company) per l’efficientamento energetico delle case popolari (ERP), oppure tramite specifici finanziamenti regionali. L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo delle famiglie residenti.

Il presidente Picciolo ha ribadito la volontà dell’Istituto di intervenire in modo strutturale sul patrimonio immobiliare del comune nebroideo, superando la logica degli interventi tampone e programmando azioni di medio-lungo periodo.





Successivamente, a Milazzo, il presidente Picciolo accompagnato anche dalla consigliera di amministrazione IACP Fabiana Bambaci ha preso parte a un incontro con il sindaco Pippo Midili, alla presenza dei consiglieri comunali Nino Italiano e Antonino Amato.

Nel corso della riunione è stata illustrata la proposta approvata dal Cda per la procedura di valutazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche, per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà dell’IACP Messina.





Il nuovo progetto riguarda infatti complessivamente:

• 74 alloggi siti nel Comune di Milazzo (ME);

• 82 alloggi siti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

L’intervento verrebbe realizzato attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU – Missione 7, Investimento 17, che punta alla transizione energetica e alla riduzione dei consumi negli edifici pubblici.





L’attenzione dei vertici IACP e del Sindaco è stata riservata alla frazione Santa Marina di Milazzo, dove insistono due palazzine in condizioni di forte degrado strutturale. Tra le ipotesi in campo vi è la riallocazione temporanea degli attuali inquilini, al fine di consentire una valutazione tecnica approfondita che potrebbe condurre anche alla demolizione e ricostruzione degli edifici, secondo criteri più moderni, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico.

Non si esclude, inoltre, di valutare scelte che vadano verso il Social Housing favorendo così l’accesso alla casa da parte di giovani coppie e famiglie, ampliando l’offerta abitativa sociale con standard qualitativi più elevati.

L’IACP Messina si prepara dunque a una fase di profonda trasformazione del proprio patrimonio immobiliare, con una strategia che coniuga manutenzione, sostenibilità ambientale e innovativi modelli di partenariato pubblico-privato, nel solco delle opportunità offerte dal PNRR.

