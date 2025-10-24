Oggi, venerdì 24 ottobre, alle 17,30, a Siracusa, nella sede de Il Cerchio, in via dell’Arsenale 40/A, Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa, dialogherà con Elio Tocco, autore del libro “La Sicilia gastrosofica”.

Un viaggio nel vissuto tra ritualità del cibo e solennità dell’arte, insite nella bellezza del territorio siciliano. Il cibo connesso alla cultura, all’arte, rivelazione delle nostre radici e tradizioni: espressione imprescindibile per riconoscere l’identità culturale di una comunità.





Elio Tocco in un combinato di mitologia e storia, attraverso un linguaggio semplice, ma ammaliante, con intrigata metamorfosi e mondo reale, riesce a trasformare il gusto del cibo, anche quello semplice e povero da strada, in luoghi di cultura isolana, testimonianza dell’appartenenza ad una identitaria collettività.





In “La Sicilia gastrosofica” Elio Tocco, trascinato dalla sua geniale creatività e riconosciuta competenza e conoscenza, dialogando con i sapori del cibo, in quella che lui chiama “dimensione quantistico-relativista”, riesce a evocare emozioni: stimolare i sensi, come propriamente soltanto la pittura, la musica, scultura, letteratura, colori e (muti) suoni, insite nell’espressione creativa dell’arte, sa realizzare.

Alla presentazione del libro parteciperà anche la nota attrice Carmelinda Gentile, che leggerà alcuni brani del libro. I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione Ciao di Siracusa.

