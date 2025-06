Dopo 3 lunghi anni segnati dal buio e dai disagi, è “tornata la luce” all’interno Villaggio Dusmet, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra il Consiglio del II Municipio e l’Assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia.

L’impianto di illuminazione della Piazza e del parco giochi all’interno del Villaggio Dusmet in via Bernaldo Colnago era stato vandalizzato circa 3 anni fa, a causa del furto dei fili di rame. Un episodio che aveva causato un ingente danno economico per le casse comunali.

Dopo la seduta di consiglio itinerante del 16 aprile scorso, fortemente voluta dal Presidente del II Municipio Claudio Carnazza, l’Assessore Petralia ha preso l’impegno di trovare i fondi per ripristinare l’illuminazione entro l’estate.

Così è stato e i residenti del Villaggio Dusmet hanno rivisto piazze e strade illuminate, dopo 3 anni di sofferenze e disagi.

Il Presidente del Consiglio del II Municipio Claudio Carnazza, in questo senso, ringrazia l’Amministrazione e l’Assessore Petralia per questa risposta positiva e per l’impegno profuso per il miglioramento della qualità della vita dei residenti del Municipio. Si tratta di un altro esempio di come la sinergia e la collaborazione tra le istituzioni possano portare a risultati concreti e positivi per la comunità.





