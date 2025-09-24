“Il II Municipio ha sempre preso seriamente in considerazione le segnalazioni che arrivano dai residenti, comprese quelle di chi vive in via Maria Gianni e via Macaluso. Su mia iniziativa, in collaborazione con la Direzione Ecologia e Ambiente, l’azienda GEMA e l’ufficio UTU, abbiamo organizzato un riassetto totale delle vie Maria Gianni, Macaluso e Velletri”.

Lo dichiara il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza.





“Nel mese di luglio, peraltro, abbiamo effettuato un intervento che ha incluso: la rimozione dei mezzi abbandonati; la rimozione dei rifiuti ingombranti di vario genere; il taglio dell’erba spontanea che nasce a bordo strada e sui marciapiedi; lo spazzamento con mezzi meccanici e lavaggio delle strade con prodotti disinfettanti”.

“Per quanto riguarda il servizio di trasbordo dei rifiuti, amministrazione e GEMA hanno lavorato insieme per alleviare i disagi dei residenti, decidendo di effettuare il trasbordo saltuariamente e periodicamente in più punti diversi del lotto, riducendo così i disagi quotidiani e limitandoli a 2 o 3 volte al mese. Va ricordato che l’azienda non può evitare completamente questa procedura, che fa parte del servizio”.





“Infine, è doveroso ricordare che da due anni stiamo richiedendo alle direzioni competenti l’installazione di telecamere di videosorveglianza e presidi fissi da parte della Polizia Ambientale per provare a debellare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti in alcuni punti specifici del quartiere Picanello: via Maria Gianni e via Velletri, ma anche in altre vie come via Cagnone, Licciardi, Vezzosi, Saturno, Cherubini, De Amicis e a Largo Bordighera”.

