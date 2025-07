Il Capogruppo del Movimento per l’Autonomia (MPA) al 2° Municipio di Catania Diego Monasteri e i consiglieri Carmelo Bottino e Rosario Privitera componenti dello stesso gruppo, esprimono il più sincero ringraziamento al Presidente del II Municipio Claudio Carnazza per la costante e proficua collaborazione e comunicazione garantita durante i lavori di risanamento e completamento della rete primaria dell’acqua potabile in via Pietro Novelli e via Leucatia.

“La sua costante presenza sul luogo dei lavori – dichiarano i consiglieri – e la capillare comunicazione alla cittadinanza hanno garantito il successo dell’intervento, evitando disagi e problematiche”.





I consiglieri Monasteri, Bottino e Privitera elogiano la dedizione e la professionalità del Presidente Carnazza, che con la sua esperienza ventennale nell’ambito dell’amministrazione ha saputo garantire una gestione efficiente e trasparente dei lavori.

“Siamo orgogliosi – hanno detto – di fare squadra con il Presidente Carnazza, di stare al suo fianco e di affidarci alla sua guida esperta per il bene della nostra comunità. Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Grazie al Presidente Carnazza per il suo lavoro eccellente e per essere un esempio di dedizione e passione per il servizio pubblico”.

