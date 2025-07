“Il 23 giugno scorso sono iniziati i lavori di sostituzione di un tratto della condotta principale dell’acqua potabile al confine tra Canalicchio e Barriera, all’incrocio tra via Pietro Novelli e via Leucatia. Oggi posso dire con grande soddisfazione che questi lavori, fondamentali per risolvere un problema che da due anni causava disagi ai residenti, sono stati completati con successo in appena 16 giorni”.

Lo dichiara il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza sottolineando come “la situazione era diventata insostenibile, soprattutto nei mesi estivi, a causa della chiusura notturna dell’acqua dalle ore 22:00 alle 07:00. Grazie all’intervento di SIDRA S.p.A., i disagi sono stati finalmente risolti”.





“Sono particolarmente felice – prosegue Carnazza – che l’intervento sia stato concluso entro i tempi previsti, permettendo la riapertura delle strade al traffico veicolare e consentendo il regolare svolgimento delle processioni religiose della Madonna del Carmelo sia a Barriera che a Canalicchio. Un risultato importante, che dimostra come la buona amministrazione e la collaborazione tra enti possa portare a risultati concreti”.

“Desidero – prosegue – esprimere un sincero plauso a SIDRA S.p.A., al suo Presidente, all’intero Consiglio di Amministrazione e all’assistente tecnico Domenico Calì per l’attenzione e la tempestività dimostrate. Un encomio speciale va all’impresa esecutrice Costruire S.r.l. e al suo capo cantiere, Antonio Fresta, per la professionalità e l’efficienza con cui hanno condotto i lavori. Come dice un vecchio detto, “L’acqua è vita”, e in questo caso 16 giorni di disagio viario sono stati certamente preferibili a due anni di disagio igienico.

“Colgo l’occasione – conclude Claudio Carnazza – per informare i residenti che venerdì 12 luglio, a partire dalle ore 07:00, si procederà alla riasfaltatura di via Pietro Novelli, nel tratto compreso tra i civici 96 e 102. Invito tutti a non lasciare le auto in sosta in quel tratto per permettere il regolare svolgimento dei lavori. Continuiamo a lavorare per una città più efficiente, attenta ai bisogni dei cittadini e capace di dare risposte concrete”.

