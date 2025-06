La data da segnare in agenda per quest’anno è venerdì 13 giugno: torna in contemporanea in 13 città italiane il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review nazionale organizzata dall’Art Directors Club Italiano (ADCI), l’associazione che riunisce i migliori professionisti nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. Un evento diventato punto di riferimento per giovani creativi, studenti e freelance in cerca di confronto, ispirazione e opportunità concrete.

Dopo il successo del 2024, la Sicilia raddoppia: a Catania, l’evento si terrà per la prima volta al MA, uno dei club più iconici della città, nel cuore del centro storico, a due passi dal Castello Ursino.





In ricordo del copywriter e giornalista Enzo Baldoni, il GVDE è da anni uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della community creativa italiana. Per una sera, direttori creativi e professionisti delle migliori agenzie italiane e internazionali, con una solida esperienza maturata in progetti di rilevanza nazionale e globale, si mettono a disposizione per incontrare nuovi talenti, sfogliare i loro portfolio, condividere feedback e scoprire così le firme del futuro.

Le città coinvolte nell’edizione 2025 saranno: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Francavilla al Mare (Chieti), Napoli, Bari, Messina, Catania, Cagliari e Mestre. Tra queste, tre new entry assolute: Catania, Francavilla al Mare e Mestre, a testimonianza di un progetto capillare che continua a crescere e si radica sempre di più sul territorio nazionale.

Commenta Claudio Cocuzza, Local Ambassador della Sicilia e Founder e Direttore Creativo dell’agenzia ADD DESIGN di Catania e associata UNA, l’associazione nazionale delle agenzie di comunicazione: “Dopo Messina nel 2024, per la prima volta il GVDE approda a Catania e si terrà presso uno dei club cittadini più legato alla cultura e creatività, il MA di via Vela, zona Castello Ursino. Una splendida cornice, tra teatro ed esterni, che ospiterà i giovani creativi locali.”





Caterina Mittiga, Local Ambassador della Sicilia: “L’anno scorso ci siamo detti ‘era ora che succedesse anche qui’. E adesso succede di nuovo. Il Grande Venerdì di Enzo torna a Messina, e non vedo l’ora di rivedere volti nuovi, idee coraggiose e portfolio che raccontano chi siete. È il momento giusto per farvi notare, ma soprattutto per guardarci negli occhi e parlarci da creativi.”

Partecipare è semplicissimo e gratuito: tramite Eventbrite, occorre selezionare la città di riferimento e prenotare il proprio slot. Il GVDE è l’occasione giusta per muovere i primi passi in questo settore, capire come migliorare il proprio portfolio e confrontarsi con i player principali, guardando negli occhi chi ogni giorno fa della creatività il suo pane quotidiano.





Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://blog.adci.it/gvde-grande-venerdi-di-enzo/il-grande-venerdi-di-enzo-torna-il-13-giugno-in-13-citta-italiane-tra-cui-catania-francavilla-al-mare-e-mestre-nuove-tappe-delledizione-2025/

Come nasce il Grande Venerdì di Enzo

È il 2004 quando Enzo Baldoni, copywriter e giornalista, scompare in Iraq: è molto più di una notizia di cronaca nera, poiché Enzo Baldoni, il suo sorriso e la sua voglia di vivere una vita sempre fuori dagli schemi, hanno contagiato negli anni generazioni e generazioni di giovani, avvicinandoli al mondo della creatività. Ogni venerdì Enzo dedicava il suo tempo alla revisione dei portfolio dei più giovani creativi, dando loro consigli preziosi per mettere sempre più a fuoco il loro talento e ADCI, credendo fortemente nel valore di questo incontro, ha voluto preservare questa ricorrenza istituendo il format itinerante in Italia dal 2012.

