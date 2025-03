L’ANCI Sicilia in occasione della Giornata nazionale per il contrasto ai Disturbi alimentari, che ricorre il 15 marzo, in collaborazione con DonnaDonna Onlus, rinnova l’invito a comuni, città metropolitane e liberi consorzi, ad aderire all’ iniziativa facendosi promotori di eventi destinati alle comunità locali e alla popolazione scolastica con l’obiettivo di intercettare e prevenire i disturbi legati all’alimentazione.

Nella stessa giornata i comuni potranno illuminare di lilla monumenti ed edifici storici delle città.

“Gli obiettivi principali di questa giornata – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani- sono da un lato difendere i diritti fondamentali di chi è colpito da un disturbo alimentare e dall’altro fare informazione indicando la frequenza, le caratteristiche e le gravi conseguenze che questi disturbi possono avere per la salute fisica e psicologica. Siamo convinti che sia necessario creare una rete di solidarietà verso chi è colpito da tali patologie per combatterne il disagio relazionale e il senso di abbandono. Questa giornata è l’occasione per confrontarsi e supportarsi. Gli enti locali dell’Isola potranno promuovere, attraverso il sito istituzionale, i canali social, la distribuzione dell’opuscolo del Ministero e l’organizzazione di specifici incontri sul territorio, (con il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie e scolastiche, delle associazioni e dell’intera cittadinanza) una campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai più giovani, spesso vittime di disinformazione e fake news”

“Ho vissuto per oltre 10 anni – spiega Nadia Accetti, fondatrice di DonnaDonna Onlus – l’incubo delle malattie e dei disturbi alimentari, fino a rischiare la vita, ma vincere si può. E possiamo farlo solo insieme. L’informazione è la prima vittoria: conoscere significa rompere il silenzio, abbattere la paura, spezzare la solitudine di chi soffre e delle loro famiglie. Sono profondamente grata ad ANCI Sicilia per la sensibilità e l’impegno dimostrati in questi anni. Il loro supporto è fondamentale per costruire una società più consapevole e attenta a questi temi, affinché nessuno si senta più solo in questa battaglia sanitaria ma anche socio-culturale.









