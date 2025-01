Nella giornata di giovedì 16 gennaio 2025 ore 17,00 si svolgerà presso la sala Guido Virzì dell’UGL di Palermo in Corso Finocchiaro Aprile 40, il terzo WORKSHOP UGL dal tema: SCUOLA, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE – ottimizzazione del sistema e previsioni di settore.









Ecco il parterre dei relatori:

Saluti di Claudio Marchesini – Segretario territoriale UGL Palermo

Gaetano Giordano – Segretario Nazionale S.I. Lav.

Andrea Giostra – psicologo, criminologo, Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e delle Case Salesiane di Palermo

Pietro Regina – Esperto di politiche attive per l’occupazione

Silvia Testa – Pedagogista

L’evento sarà moderato dal Giornalista, Filippo Virzì.

Il talking andrà anche in onda in diretta live streaming dalle pagine Facebook di Tele ONE, IlModeratore.it e UGL Palermo ed anche dalla piattaforma Tik Tok.

