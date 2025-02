Di comunicazione e social media si parlerà nel corso della giornata formativa organizzata da ANCI, in collaborazione con Meta e ANCI Sicilia, che si terrà il 18 febbraio a Palermo, presso la sede dell’Associazione dei Comuni siciliani di via Roma, 19.

L’incontro è destinato a comunicatori, portavoce, addetti stampa, social media manager degli enti locali e amministratori locali. Verranno affrontati temi quali l’utilizzo delle piattaforme social, la messaggistica di Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads) oltre all’uso di specifiche funzionalità, come i WhatsApp Channel, o i Reels su Instagram, senza dimenticare la creatività, nonché la comunicazione di crisi ed emergenza.





Si tratta di una iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle piattaforme social, sia in chiave di comunicazione istituzionale che politica, definendo standard qualitativi più elevati, condividendo buone pratiche, modelli organizzativi e strumenti innovativi.

“La comunicazione istituzionale on-line oggi è parte integrante e strategica della comunicazione pubblica- dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – e rappresenta uno strumento centrale per il miglioramento della relazione tra amministratori e cittadini. Si tratta di una giornata di approfondimento su un tema sempre più rilevante che si pone come obiettivo principale quello di fornire agli Enti locali strumenti operativi per un utilizzo appropriato ed efficace di piattaforme e messaggistica”.





“Esprimo il mio apprezzamento – commenta il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – per il corso di formazione voluto da Anci Sicilia, in collaborazione con Meta. Oggi più che mai è necessario che gli enti locali sappiano utilizzare i nuovi media perché sono sempre di più i mezzi utilizzati dai cittadini anche per informarsi. Veicolare nel miglior modo possibile le informazioni di servizio attraverso i social, dunque, diventa oggi sempre più imprescindibile per creare un canale di comunicazione efficace tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini e per evitare che gli stessi cittadini vengano sviati dalle fake news che il più delle volte si trovano proprio sui social”.

Per maggiori informazioni e per partecipare consultare il sito https://formazione.ancisicilia.it/

Il calendario prevede altri appuntamenti fino ad aprile 2025, partire dal 25 febbraio a San Benedetto del Tronto e dal 5 marzo a Napoli, sempre con il coinvolgimento delle relative ANCI regionali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.