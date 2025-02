Il rapporto tra risarcimenti e sanità pubblica. Un tema dibattuto, divisivo e spesso pieno di controversie, che ha bisogno di un momento di chiarimento.

Con questi fini nasce il convegno sul tema “il peso dei risarcimenti sui bilanci economici delle strutture sanitarie pubbliche” che si terrà il 21 febbraio alle 9 al Marina convention Center del Molo trapezoidale di Palermo in via Filippo Patti 30.

L’evento si propone di analizzare l’evoluzione della sinistrosità negli ultimi dieci anni, con un focus sugli impatti delle principali normative che hanno segnato il settore.





Ci si concentrerà sulla gestione pratica dei risarcimenti nelle aziende ospedaliere pubbliche, con particolare attenzione alla gestione dei fondi rischi, alla loro capienza e sostenibilità. Saranno presentati alcuni dati e discussi gli impatti economici, con un focus specifico sul rischio di sinistrosità per singola struttura. Inoltre, si esploreranno le possibili soluzioni, tra cui la stipula di polizze assicurative, per proteggere i bilanci aziendali da impatti finanziari eccessivi.

L’incontro avrà una duplice dimensione: scientifica e giuridica, ma anche pratico-applicativa. L’obiettivo è avviare un processo di riflessioni che porti a soluzioni concrete e efficaci per la gestione dei rischi, delle sfide economiche e della sostenibilità economica legate alla sinistrosità nel settore sanitario pubblico.





Gli interventi saranno introdotti: dall’assessore alla sanità della regione Siciliana Daniela Faraoni, dal dirigente generale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie Salvatore Iacolino, dal direttore del dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Giacomo Scalzo, Dal responsabile del progetto obiettivo Area 2 controllo di gestione degli Enti dei Sistemi sanitari regionali Emanuele di Paola, dalle responsabile Enti Pubblici e Partner della società leader del brokeraggio assicurativo Gbsapri, dal senior partner Viras Catello Somma e dall’amministratore delegato della Consultbrokers Alfredo Amato.

Il dibattito sarà moderato dal Dott. Vincenzo Ripellino, responsabile del Controllo di Gestione dell’assessorato alla Salute. Il responsabile scientifico è la Dott.ssa Eugenia Di Stefano, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

L’avvocato Maurizio Hazan con riferimento alle normative, che hanno regolamentato la responsabilità sanitaria negli ultimi dieci anni (D. Lgs. Balduzzi, Legge Gelli, Riforma Cartabia), si soffermerà sull’andamento dei sinistri e, soprattutto, sulle ricadute economiche per le strutture ospedaliere ed enti pubblici, con particolare attenzione alla sinistrosità regionale, alla valutazione e capienza dei fondi in bilancio e alla gestione del sinistro in fase stragiudiziale.





I professori Antonina Argo e Cristoforo Pomara offriranno un’analisi approfondita sull’andamento dei sinistri nelle diverse aree regionali e sulle sfide che le strutture ospedaliere affrontano nella gestione dei risarcimenti. Saranno inoltre esaminati l’orientamento della Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo con il contributo del Giudice, Dott.ssa Giovanna Nozzetti e gli impatti giurisdizionali delle decisioni della Corte dei Conti in relazione alle spese derivanti da risarcimenti e danni con il magistrato della Corte dei conti, Dott. Francesco Antonino Cancilla. La sessione sarà conclusa dalla responsabile Area interdipartimentale 2 affari giuridici dell’assessorato alla Salute Daniela Gizzi.

