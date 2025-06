Palermo, una città storica che ha sempre accolto la cultura e il dialogo internazionale, sarà il palcoscenico per la presentazione del libro “30 Seconds from Gaza” dello scrittore e fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna Letture Umane, organizzata da HRYO (Human Rights Youth Organization), un progetto che mira a promuovere libri e idee capaci di ispirare riflessioni profonde e cambiamenti sociali.

“30 Seconds from Gaza” è un libro che racconta la complessità della vita nella Striscia di Gaza attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte. Sabaaneh, famoso vignettista pluripremiato, utilizza il disegno per descrivere la realtà quotidiana di una terra segnata da conflitti, privazioni e resistenza. “30 seconds from Gaza” documenta il genocidio in corso a Gaza dal 7 ottobre 2023, ricordandoci che in realtà si tratta di un massacro in corso da oltre 75 anni. Vi sono raccolte 99 tavole realizzate in digitale e disegni a china, su carta di risulta e con colori di fortuna (caffè, inchiostro diluito, ecc.), ispirate a immagini e video postati sui social dalle stesse vittime delle innumerevoli stragi in atto ancora oggi. Con un approccio visivo e toccante, il suo libro riesce a trasmettere la resilienza e la sofferenza del popolo palestinese.





Come sottolinea lo storico Ilan Pappe nella sua potente prefazione, e come dichiara l’autore stesso, sono disegni che immortalano l’istante, l’obiettivo è non lasciare che anche le più piccole tracce cadano nell’oblio, ma conservarle come un archivio rigoroso e doloroso. Le immagini amatoriali apparse sul web rappresentano infatti l’unica autentica testimonianza che resta, sistematicamente ignorata o cancellata dalla precaria memoria collettiva che troppo dipende dalle policy delle piattaforme digitali.



La presentazione si terrà a Palermo, lunedì 23 giugno 2025 alle ore 19, nella sede di HRYO, Al Vicolo, in vicolo San Basilio 10/12. Sarà un momento di riflessione e dialogo. Durante l’incontro, interverrà in collegamento online lo stesso Mohammad Sabaaneh, che parlerà del suo lavoro, delle motivazioni dietro le sue creazioni e delle sfide che affronta. Sarà un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore il significato profondo delle sue opere e la realtà attuale della Striscia di Gaza. Interventi, inoltre, di Anita Magno e Giorgio Filippone, della casa editrice Mesogea, che ha pubblicato il volume in coedizione con Alifbata (Francia) e Fundacion Al Fanar (Spagna).



La casa vinicola toscana Le Falene Winery, sponsor della rassegna, offrirà una degustazione di vini come segno di ospitalità e di convivialità feconda di riflessioni comuni.

La rassegna Letture Umane, curata dalla giornalista Antonella Folgheretti, vuol essere un ponte tra cultura e diritti e si distingue per la sua capacità di mettere al centro opere e temi che portano alla luce questioni fondamentali sui diritti umani, la giustizia sociale e la connessione tra popoli. Attraverso incontri, dibattiti e attività culturali, Letture Umane offre spazio a voci che meritano di essere ascoltate. La rassegna è organizzata dalla HRYO in collaborazione con le case editrici Istituto Poligrafico Europeo e Navarra Editore e ha come media partner Radio Spazio Noi.

La presentazione di “30 Seconds from Gaza” non è soltanto un evento letterario, ma anche un’occasione per approfondire il complesso panorama politico e sociale della Palestina. Grazie all’arte e alla narrazione di Sabaaneh, il pubblico avrà l’opportunità di comprendere meglio le realtà vissute da milioni di persone e di riflettere su temi universali come la pace e i diritti umani.

L’evento è aperto a tutti e si rivolge a chiunque sia interessato al dialogo interculturale, alla letteratura e ai diritti umani.





Mohammad Sabaaneh (Jenin 1978), fumettista e artista palestinese, collabora con giornali di tutto il mondo, tra cui il Washington Post, Al Quds Al Arabi, Al Hayat al Jadida, in Italia le sue vignette vengono spesso riprese da riviste come Internazionale, Left, Fumettologica. Docente della Arab American University di Ramallah, è membro dell’International Cartoon Movement e rappresentante per il Medio Oriente dell’organizzazione Cartoonists Rights Network International (CRNI). Insignito di numerosi premi, oltre a svariate mostre personali ha partecipato a varie collettive e a pubblicazioni internazionali in Europa e in Medio Oriente. La Georgetown University ha utilizzato le sue caricature per una ricerca scientifica. Nel 2017 è stato invitato in qualità di intellettuale più influente a rappresentare i palestinesi alle Nazioni Unite.

Nello stesso anno, ha ricevuto il primo premio all’Estaque International Caricature Festival di Marsiglia. Con Power Born of Dreams. My Story is Palestine – pubblicato da Mesogea con il titolo Racconto Palestina, nel 2023 – ha vinto il Palestine Book Awards 2022 nel Regno Unito e, nel 2024, il prestigioso premio svedese International EWK Awards, dedicato al lavoro di vignettisti e fumettisti politici impegnati nella libertà di espressione.





La casa editrice Mesogea ha iniziato il suo viaggio editoriale nel 1999 per conoscere e dar voce alle molteplici identità di un arcipelago di popoli, di culture, di storie spesso reciprocamente ignorati e rimossi. Il progetto di Mesogea nasce e prende corpo a Messina, tra Scilla e Cariddi, un luogo che per gli editori è un richiamo alla responsabilità: qui si è costretti a fare continuamente i conti con mitologie remote e catastrofi quotidiane. Nella geografia di segni e voci delineata dai loro libri e dai loro autori – dai saggi come dai romanzi, dai poemi come dalle graphic novel, dai classici del mondo antico come dai libri per ragazzi – cercano di rendere leggibili le tracce di un viaggio di ricerca ‘dalla tradizione alla traduzione’ e la rotta di una ferma convinzione: fare libri è un esercizio di ospitalità.







Luogo: Terra Franca Al Vicolo, vicolo San Basilio , 10/12, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.