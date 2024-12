Giovedì 26 dicembre, alle ore 18:00, al PalaCatania si gioca il match tra la Cosedil Saturnia Acicastello e OmiFer Palmi. La partita di Santo Stefano, valida per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/25, vedrà affrontarsi due squadre che hanno bisogno più che mai di un risultato positivo, a cominciare dalla Cosedil Saturnia Acicastello che deve ripartire nel migliore dei modi nella seconda fase della Regular Season.

OmiFer Palmi, che occupa l’ultima posizione in classifica dal canto suo è alla disperata ricerca di punti. I ragazzi di mister Cannestracci hanno infatti chiuso il girone di Andata con 10 sconfitte e appena 3 vittorie e sono a caccia di un successo esterno.

Tra le fila dei calabresi l’esperto Paris (subentrato a Lorenzo Sperotto lo scorso novembre), Sala in opposto, Maccarone e Gitto (che ha diverse stagioni di Superlega alle spalle) al centro, Corrado e Benavidez in banda, Donati (tre stagioni in SuperLega a Verona) come libero.

I biancoblu della Cosedil Saturnia, dopo la sconfitta di sabato scorso contro Porto Viro per 3-1, sono alla ricerca di punti importanti e già oggi sono tornati ad allenarsi e lo faranno quotidianamente fino al match di giorno 26.

“Dobbiamo scendere in campo con l’obiettivo di vincere. Stiamo vivendo un periodo difficile che non ci aspettavamo, ma siamo tutti convinti che ne usciremo. Ci stiamo allenando bene e uniti cercheremo di uscire da questo momento che non rispecchia le nostre potenzialità.” è il commento di Piero D’Angelo, direttore sportivo della Cosedil Saturnia.

