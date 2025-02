Il 3 Febbraio di ogni anno si festeggia San Biagio, vescovo e martire, protettore della gola e degli otorinolaringoiatri, dei veterinari e delle attività agricole. Passò la giovinezza fra gli studi, dedicandosi in modo particolare alla medicina. Divenuto vescovo, si occupò della cura sia fisica che spirituale della gente, compiendo, secondo la tradizione, anche guarigioni prodigiose. San Biagio è venerato in moltissime città e località italiane, delle quali, di molte, è anche il Santo patrono. Per la sua festa è diffuso il rito della “benedizione della gola”.

In occasione della festa di San Biagio, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Con te, Fratel Biagio, è sbocciata la speranza…”, è un omaggio a Fratel Biagio Conte, fondatore della “Missione di Speranza e Carità”, nel giorno del suo onomastico. Il “San Francesco dei poveri di Palermo”, il missionario laico che ha scelto per compagni di viaggio i fratelli ultimi, scomparso il 12 Gennaio 2023, a soli 59 anni. Insieme con Don Pino Vitrano, suo braccio destro e soprattutto fratello e amico, ha iniziato la Missione di Speranza e Carità, ancora oggi, casa per centinaia di poveri, emarginati e ultimi, assistiti e ospitati in gratuità.

Uno degli interpreti contemporanei dell’amore di Dio per gli ultimi. La figura di San Francesco d’Assisi è stata la guida di tutta la sua vita. Il poeta brolese ha il piacere di condividere la poesia con tutti gli amici ed estimatori di Fratel Biagio Conte.













