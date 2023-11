”Il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all’estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un’Italia unita, indipendente, libera, democratica”.

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Un videoclip, online dal 4 novembre 2023, su tutti i social e digital store, che racconta la storia di soldati che onorano la loro patria con dedizione e professionalità per portare lo spirito di servizio di sicurezza e libertà. I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, con il brano inedito dal titolo “Vinni l’amuri” hanno voluto omaggiare il Milite Ignoto, con una particolare attenzione a coloro il cui corpo non è stato possibile identificare con un nome ed un cognome e ricorda la figura materna di Maria Bergamas di Gradisca d’Isonzo. Omaggiano il Milite Ignoto come simbolo delle vittime cadute in guerra. Il soldato desideroso e speranzoso di poter tornare a casa dalla propria famiglia, non fa più ritorno. I genitori, nonni, parenti e nipote, porteranno per sempre il loro ricordo all’interno della memoria. Il videoclip vede la partecipazione straordinaria degli attori Andrea Tidona e Gino Astorina e Fanny Consoli.

“Si celebra il 4 novembre il Milite Ignoto come simbolo delle perdite in guerra, ma andrebbe ricordato ogni giorno e Vinni l’amuri – hanno detto i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa – è quel momento di immensa gioia che si manifesta quando il soldato che ritorna dalla guerra bussa alla porta di casa e abbraccia la propria famiglia – dichiarano – quella gioia purtroppo negata a tutte le madri che, invece, non hanno visto il proprio amore rientrare, come Maria Bergamas, madre del Milite Ignoto, figura simbolica

che abbiamo voluto ricordare nel nostro video” – concludono.