Organizzata dal Nuovo Teatro Orione, direttore artistico Giuseppe Minnella, si svolgerà il 9 e il 10 marzo prossimi la prima edizione del “Palermo International Dance Competition”.



Il concorso di danza, nato dalla volontà del Nuovo Teatro Orione di creare arte e lavoro in una competizione di livello internazionale, in collaborazione con artisti straordinari oltre che con “Creazioni Danza & Fitness”, azienda che ha fornito costumi e accessori, è patrocinato da Sport e Salute, società dello Stato e struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, e dalla Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Le prove della manifestazione, che si svolgerà all’interno del Nuovo Teatro Orione in via Don Orione n. 5, sia sabato 9 che domenica 10 marzo, inizieranno alle ore 9.

“L’obiettivo e il desiderio di questo appuntamento sono che questa nuova opportunità in Sicilia possa aiutare i giovani studenti a dare un senso concreto al proprio studio e al proprio impegno” hanno riferito gli organizzatori dell’evento.

Queste le categorie dell concorso: Danza classica, Moderno/Contemporaneo, Hip hop/Urban e Composizione coreografica. Giudicheranno le prove di questa prima edizione del “Palermo International Dance Competition”: Stephane Fournial, direttore della scuola di ballo del Teatro San Carlo, Rossella Lo Sapio, maestra della scuola di ballo del Teatro San Carlo, Roberto Scafati, direttore del Ballet di Trier in Germania), Simone Ginanneschi, fondatore della scuola di danza “Bounce Factory Dance Studios” e il coreografo di fama internazionale, Richard Wherlock.

Ai partecipanti, provenienti da fuori Palermo, gli organizzatori danno la possibilità di soggiornare presso alloggi adiacenti il teatro Orione.





Luogo: Teatro, Via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

