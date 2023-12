Il CEO di Home Restaurant Hotel, Gaetano Campolo, ha annunciato con grande soddisfazione che gli Home Restaurant stanno vivendo una crescita significativa durante questa stagione natalizia. La piattaforma ha ospitato cene e pranzi di Natale organizzati in oltre 100 città, coinvolgendo più del 50% dei cuochi casalinghi amatoriali iscritti.

Questo traguardo riveste particolare importanza considerando le sfide che il settore ha dovuto affrontare, tra cui attacchi e difficoltà. Nonostante le avversità, la community degli Home Restaurant sta dimostrando una resilienza straordinaria, attirando sempre più partecipanti e creando un’esperienza unica per coloro che desiderano condividere momenti speciali durante le festività.

La piattaforma Home Restaurant Hotel ha svolto un ruolo chiave nel facilitare queste esperienze culinarie uniche, offrendo a cuochi casalinghi la possibilità di aprire le porte delle proprie case per accogliere amici, familiari e sconosciuti desiderosi di condividere autentiche delizie culinarie.

Campolo ha sottolineato che l’adesione di oltre il 50% dei cuochi casalinghi amatoriali alla celebrazione delle festività evidenzia l’entusiasmo e l’interesse crescenti nella condivisione di momenti conviviali in un contesto accogliente e familiare.

La crescita degli Home Restaurant durante il periodo natalizio è un segnale incoraggiante per l’intero settore, dimostrando che la passione per la cucina e la condivisione di esperienze gastronomiche autentiche stanno guadagnando sempre più popolarità, nonostante le sfide del momento.

Campolo ha espresso gratitudine nei confronti della community degli Home Restaurant per la loro dedizione e ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere e promuovere questa forma unica di social eating. Con oltre 100 città coinvolte, l’entusiasmo dimostrato durante il periodo natalizio getta le basi per una crescita continuativa e la possibilità di connettere cuochi e ospiti in tutto il mondo attraverso l’amore per il cibo e la condivisione.

Inoltre, il successo è stato ulteriormente rafforzato dalla partecipazione attiva della community su Facebook, con il gruppo privato “Home Restaurant Hotel Italia” che ha registrato oltre 500 commenti di auguri, testimoniando il grande successo sociale del movimento. Questo risultato è particolarmente significativo considerando i contrasti con Confcommercio e la diffusione di fake news tramite la lettera della Fipe, evidenziando la forza e la solidità della community Home Restaurant.

In conclusione, la notizia del successo degli Home Restaurant durante le festività natalizie testimonia non solo la forza della community, ma anche la crescente accettazione e apprezzamento di questa forma innovativa di gastronomia sociale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.