“Sono più che felice ed estremamente emozionata di raccontare la mia storia in musica l”11 agosto, ore 21.00, al teatro Lucio Dalla a Milo nell’ambito del “Tributo Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro Amico… Ti vengo a cercare”, presentato da Salvo La Rosa”. Visibilmente commossa la cantautrice Carmela Giannì racconta della sua partecipazione alla serata in memoria di Franco Battiato e Lucio Dalla.

“Avrò l’onore di aprire la kermesse con il mio brano “Ed io rinasco ancora” scritto ed ispirato in sogno dal Maestro Battiato, prodotto dalla casa discografica “Capogiro” di Torino, arrangiato dal M° Valeriano Chiaravalle e dal consulente artistico Peppe Mavilla- continua Carmela Giannì-, sono sempre più convinta che nulla accada per caso come la composizione del mio brano, a cui presto farà seguito un album”.

Operatrice turistica, lontana dal mondo dei riflettori si ritrova per caso catapultata su un palcoscenico, insieme a Dolcenera, al Maestro Daniel Zappa e alla coreografa Erika Spagnolo, raccontando in musica la sua particolare storia dove ogni singola nota ed ogni verso di questo brano le sono stati consegnati in sogno da Franco Battiato, il quale le ha donato una vecchia valigia piena di spartiti dicendole:”è tua fanne buon uso”.

“Sono diventata senza volerlo- conclude Carmela Giannì- un vero caso mediatico da studiare e scoprire, perché chi ascolta per la prima volta il mio brano rimane piacevolmente sconvolto dalla familiarità del suono che riporta alla memoria la musica del nostro poeta, perché tutte i miei brani sono un vero connubio tra musica e spiritualità”.