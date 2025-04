Sanremo – Sì è svolto al teatro Ariston di Sanremo nei giorni scorsi la 26ª edizione del GEF, Festival Mondiale di Creatività nella Scuola: la più grande manifestazione internazionale dedicata alle espressioni artistiche nei giovani tra i 5 ed i 19 anni. A distinguersi per talento e sensibilità sono state le giovani atlete della Butterfly Circus di Aci Bonaccorsi che hanno riscosso grande apprezzamento aggiudicandosi il premio menzione speciale portando in scena “I see You, Oltre ogni Disabilità”. La performance è stata scelta per aprire la manifestazione essendo particolarmente significativa in virtù del tema di questa edizione ed ha messo al centro dell’attenzione l’inclusione ed il diritto ad essere felici anche per chi vive la disabilità.

Le artiste attraverso la metafora dell’Avatar, che trova in un altro corpo una dimensione felice, hanno voluto esprimere il messaggio che anche chi vive la disabilità deve trovare e deve avere le stesse possibilità di sentirsi Importante e realizzato attraverso lo sport ed Hanno scelto la metafora del volo che è stato simulato con le tecniche su tessuto aereo, cerchio e Bungee.

Il tutto è stato raccontato in chiave avatar sulla falsariga del celebre film così quattro bambini diversamente abili (cieco, sordo, autistico e paralitico) sono entrati in una dimensione parallela affrontando il tema con altri bambini normodotati mediante le tecniche dell’ arte circense colpendo il pubblico e la giuria per le capacità umane, artistiche, sportive ed inclusive. Complimenti ai giovani atleti e atlete Isabella Nicotra, Giada Romano, Greta Romano, Vittoria Inzerilli, Lara Lanzafame, Sofia Bonanno, Angelica D’Agata, Edoardo Finocchiaro, Diego Santangelo, Giosuè Santangelo allenati dalla maestra Giusy Lombardo.

Luogo: Teatro Ariston di Sanremo, ACI BONACCORSI, CATANIA, SICILIA

