Parole al Vento è un brano Pop, caratterizzato da un sound che richiama l’epoca della Disco Music, i famosi anni ’80.

Il nuovo singolo di Mirko Bianca è un brano fresco ed orecchiabile che, con semplicità e leggerezza, affronta tematiche forti ed attuali, tanto specifiche quanto vaste.

Il brano è una denuncia a chi giudica, critica e impone la propria e personale visione della vita agli altri. È un inno alla libertà, un invito a vivere la vita come si vuole, come meglio si crede, seguendo il cuore e l’istinto, ignorando i pregiudizi e i preconcetti sociali.

Parole al Vento significa proprio questo: prendere tutte quelle parole che ci feriscono e lanciarle in aria come fossero coriandoli.

Trasformare una fitta pioggia fredda in una morbida pioggia di colori.

“La musica, per me, è proprio questo: prendere un’esperienza brutta e mutarla in arte.”

“Da sempre ho voluto scrivere qualcosa che desse forza e speranza a chi, ogni giorno, combatte contro le discriminazioni. Con Parole al Vento spero di trasmettere proprio questo. Nei momenti bui, anche io ho avuto bisogno di sostegno, di qualcuno che mi tendesse la mano e mi aiutasse a rialzarmi… Quando non c’erano le persone, c’era la musica.”

Il brano è stato prodotto da Funkyman, produttore e dj catanese molto conosciuto nella scena Hip-Hop (siciliana e non solo), il quale vanta collaborazioni di spicco con L’Elfo, Clementino, Ensi, Vacca, Inoki e molti altri artisti.

“Ho fatto ascoltare la demo del mio brano a Funkyman e gli è piaciuto tanto il mood. Da subito ha mostrato disponibilità e interesse.”

Nonostante appartenga alla scena Hip-Hop, è un amante della musica in generale, pertanto, il suo talento e la sua preparazione tecnica gli permettono di spaziare da uno stile all’altro.

La produzione video è stata curata da “F-SERVICE”, team di giovani videomakers composto da Fabrizio Guglielmo, Federico Panasiti e Federico Marino.

“Non è per niente semplice trasporre in video le emozioni che la musica suscita. Abbiamo cercato di rappresentare metaforicamente il messaggio che il brano intende trasmettere”.

