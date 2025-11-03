Altro che I Jalisse. Dal 2011 anche il cantautore siciliano Andrea Gioè continua con determinazione a inseguire il sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo, presentando ogni anno i propri inediti alla commissione selezionatrice. Anche per il Festival di Sanremo 2026, Gioè non si ferma e rilancia: per la quindicesima volta ha inviato ben tre brani alla commissione presieduta dal direttore artistico Carlo Conti.

Il primo brano è “Piramide”, un’intensa dedica al padre Paolo, alla quale l’artista affida parole di amore e resilienza. La canzone racconta la voglia di ricostruire “quella piramide” familiare che il destino ha più volte sgretolato, segnata da un incendio che ha distrutto il negozio in cui l’uomo ha lavorato per vent’anni e dalla scomparsa prematura della moglie. Un racconto personale che diventa universale, un omaggio a tutti i padri che lottano ogni giorno per sostenere la propria famiglia nonostante le difficoltà.





Il secondo inedito, “Bimbi senza eroi”, è una delicata ninna nanna moderna che affronta i temi della guerra, dell’infanzia e della speranza. Sostenuto da un arrangiamento pianistico intimo e da una voce volutamente graffiata e sofferta, il brano trasmette un messaggio di pace e protezione verso le nuove generazioni. Il testo nasce dalla penna del pluripremiato cantautore e poeta Fabrizio Clementi, con cui Gioè ha condiviso una profonda sintonia artistica.

Chiude la terna “Matta sentenza”, una canzone dal sapore rock che esplora la fine di un amore tra introspezione, abnegazione e passioni irrazionali. Un brano energico, che mostra la versatilità di Gioè e la sua capacità di spaziare tra sonorità e linguaggi emotivi diversi.

Oltre ai tre inediti, Andrea Gioè ha presentato anche la proposta per la serata cover del venerdì, con “Cover D’ora in poi”, versione italiana di “From Now On” tratta dal musical The Greatest Showman.





Non è la prima volta che il cantautore palermitano tenta di conquistare la direzione artistica di Carlo Conti. Nel 2016, infatti, lo stesso presentatore rimase particolarmente colpito da un brano scritto da Gioè insieme ad Angelo Avarello de I Teppisti dei Sogni, dedicato alla madre scomparsa. Pur non approdando sul palco dell’Ariston, la canzone ottenne un grande riconoscimento, venendo tradotta in diverse lingue per il mercato internazionale.

Con la passione, la costanza e la forza espressiva che lo contraddistinguono, Andrea Gioè conferma ancora una volta il suo amore per la musica e la sua volontà di rappresentare la Sicilia e l’Italia con autenticità e cuore al Festival di Sanremo 2026.

Nell’attesa della sentenza sanremese, Andreà Gioè continua la promozione del brano “Paura fuoriposto”, il suo ultimo singolo con videoclip disponibile al link ufficiale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KTktkqCrkzo e su Spotify (https://open.spotify.com/intl-it/track/1uj7ZmDuCzztTxwmtxMSkC?si=9ba6a1ba714241a9). In più il cantautore siciliano in questi giorni sta festeggiando i 12 milioni di ascolti nel primo semestre 2025 su TikTok del brano “Le persone speciali”.

