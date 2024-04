In casa Saturnia Acicastello arriva un’altra importante conferma, quella di Elia Bossi, il centrale triestino che nella scorsa stagione con i colori biancoblu ha disputato 22 partite, con 36 punti, 9 muri vincenti, 59 attacchi di cui solo 4 murati.

“Appena questa possibilità è diventata concreta non ci ho pensato due volte – racconta il centrale biancoblu, che aggiunge – del resto già nel corso della stagione passata avevo sempre detto di essere felice di fare parte di questo progetto. Non ho mai nascosto di essermi trovato bene, con la società che ha fatto di tutto per metterci a nostro agio e con quel pubblico calorosissimo che non vedo l’ora di riabbracciare”.



Sul suo impegno non ha esitazioni: “Sono certo che troveremo tutti gli strumenti per affrontare al meglio un campionato di altissimo livello quale è quello della A2 italiana. Ritrovare Luka e Javi ha fatto per me la differenza, vedo in loro due grandi campioni e due grandi amici e ritengo che la scelta della Società di mantenere questo zoccolo duro in continuità con la passata stagione sia un bene per la squadra che sta nascendo”.

Bossi farà ritorno in Sicilia la prossima estate quando inizierà la preparazione agli ordini di mister Placì: “La sua fama lo precede. Ho fatto con lui una lunga chiacchierata al telefono, durante la quale mi ha raccontato il suo piano di lavoro. La sua è un’idea di alto livello sportivo, decisamente chiara, che si sposa alla perfezione con il progetto del presidente Pulvirenti e di tutta la Società”.

Infine: “In quest’anno ho stretto un forte legame con il territorio. La Sicilia e Catania mi hanno stregato e mi hanno trasmesso un’energia speciale. E se Catania è magica Acicastello è una perla di questo territorio che sarò felice di rivedere e rivivere presto”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.