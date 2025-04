Il Cioccolato di Modica IGP, patrimonio del PAESE , celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP protagonista della e Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy e in programma il 15 aprile di ogni anno.

“Il cioccolato di Modica IGP, patrimonio del Paese, per lo sviluppo del Territorio” questo il tema della iniziativa organizzata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica.

L’evento che si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Alberghiero con inizio alle ore 9:30; prevede ,dopo i saluti del Dirigente Scolastico Bartolomeo Saitta e del delegato della Accademia Italiana della Cucina Carlo Ottaviano, l’intervento in collegamento video del Sen. ADOLFO URSO – Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Seguiranno gli interventi programmati :

NINO SCIVOLETTO – Direttore Consorzio Cio

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

