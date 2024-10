Serie B raggiunta e conquistata con il cuore e con grande programmazione. Il City Sports proietta la Catania del padel nella dimensione nazionale con un cammino esaltante e ricco di spunti. Nella finalissima, giocata questa mattina nella struttura di via Santa Sofia, è arrivato il 2-0 sulla giovane formazione della Villa Pamphili Padel Roma.

Decisiva – tra le mura amiche – la vittoria di Diego Rosell e Walter Sampieri s’impongono per 6-0 e 6-2, scatenando la festa di una squadra compatta e unita. La giornata era cominciata nel migliore dei modi. Nella prima partita Lucas Perrestegui e Alessandro Gurrieri si erano imposti per 2-6, 6-4, 6-4 in rimonta, lottando con grande caparbietà. Nella seconda arrivava l’apoteosi. Non è stata necessaria, quindi, la terza partita che avrebbe visto in campo Tarquinio insieme con Giuffrida. Tutto deciso in due sole sfide.

Sergio Tarquinio è il direttore sportivo del club catanese che ha conquistato stamani la promozione nella Serie Cadetta. “Un sogno che si realizza, un progetto che portiamo avanti con passione e che porta il City Sports in appena 15 mesi in B”. Il City Sport approda sul palcoscenico nazionale. Il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie B, unica formazione a Catania. “Risultato pazzesco che sognavamo. Appena nati siamo nel panorama più importante del padel nazionale. La squadra è compatta e cercheremo sempre di migliorarci”.

Alberto Giuffrida è il capitano: “Una giornata che resterà nella storia del circolo. I ragazzi mi hanno fatto questo regalo. Un piccolo sogno che si avvera, in appena 15 mesi siamo in Serie B. Cercheremo di alzare l’asticella sempre più. Godiamoci questo straordinario risultato”. Un lungo viaggio cominciato a fine marzo con la vittoria conquistata al Tweener e conclusosi oggi dopo il percorso trionfale nella fase finale che ha visto il successo a Perugia (2-1), a Catania nella stracittadina con il Leo Padel e, infine, stamattina con Villa Pamphili Roma. Lo spagnolo Diego Rosell ha eletto come sua seconda casa Catania. “Vittoria di squadra – conferma Rosell che la scorsa settimana aveva vinto l’Open giocato al City – e di gruppo. Sono felice per tutti i compagni e per il circolo che si merita questa vittoria. Siamo partiti dalla Serie D. I risultati non sono nati per caso. Non ci siamo risparmiati”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.