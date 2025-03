Gela – Un importante traguardo per la cultura e l’identità locale: il Comitato Civico Gela Brainstorming APS ha ufficialmente lanciato il suo nuovo sito web, accessibile all’indirizzo www.gelabrainstorming.com. Questo portale si propone di diventare un punto di riferimento per la promozione delle iniziative e dei progetti dell’associazione, recentemente ammessa al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Il sito non solo mette in luce le attività passate e presenti, ma svolge anche un ruolo cruciale nella raccolta del 5×1000, i cui fondi saranno destinati a sostenere importanti iniziative culturali. Tra questi, spiccano il Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto “Mosaico” e una nuova biblioteca libera, un’iniziativa che mira a raccogliere volumi storici legati alla città, come “La Battaglia di Gela” di Nunzio Vicino e “Omaggio a Gela” dell’Ing. Guglielmo Moscato.

Il nuovo portale fornisce anche dettagli su come consultare queste opere, rendendole accessibili a tutti i cittadini. Questo passo segna una significativa evoluzione dell’associazione, che si sta trasformando in un Comitato Culturale dedicato alla valorizzazione della storia gelese.

Il presidente Davide Ferrara ha espresso il suo orgoglio per questo progresso, evidenziando la necessità di diventare un punto di riferimento per tutti i gelesi, sia residenti che all’estero. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nello sviluppo socio-economico e culturale di Gela e dei suoi dintorni, creando una “casa comune” per chiunque desideri contribuire al futuro della città.

Ferrara ha ringraziato calorosamente tutti i soci, in particolare Emanuele Bonaventura, tesoriere, Flavio Di Francesco, vice presidente, ed Eugenio Catania, fondatore del gruppo. Un particolare riconoscimento è andato ai collaboratori, tra cui il webmaster Giuseppe Ventura e il direttore artistico Franco Cascino.

Con il sostegno della comunità, il Comitato Civico Gela Brainstorming APS si propone di essere un motore di cambiamento, promuovendo la partecipazione attiva e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

