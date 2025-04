Your browser does not support the video element.

Giuseppina Randazzo:” Il Comitato cresce ogni giorno tra professionisti e genitori , sono più di 300 gli aderenti, ma non ci fermeremo daremo voce al mondo disabile contro questa normativa lesiva”.



Il comitato degli operatori igienico-personale fa tappa a Monreale ed incontra le rappresentanti cittadine e tracciano le linee guida delle iniziative future. I punti sono chiari salvaguardare la propria carriera pregressa e futura – afferma il Comitato – per anni di sacrifici lavorativi e formativi portati via da una normativa lacunosa che non tiene conto del bisogno del bambino disabile, il collaboratore non può sostituirci senza un percorso professionalizzante in ballo c’è la vita del bambino anche dal punto di vista delle emozioni”.





Gallina conclude: “Lavoreremo a un’iniziativa legislativa e voglio accanto anche i genitori e il mondo della scuola in questa battaglia di vita”.

Per le adesioni Sos Oip: e-mail: oip.operatorigienicopersonale@gmail.com. Cell: 3663471705. Per le adesioni Genitori: genitorimondodisabilescuole@outlook.com



