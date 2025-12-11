Dopo l’azione di recupero somme, con una causa legale nei confronti dell’Asp di Catania, inerente la compartecipazione alle spese di ricovero presso le comunità alloggio di soggetti disabili psichici, il comune di Castel Di Iudica, ha ottenuto una sentenza favorevole per ricevere i fondi come per legge.

Fin d’ora, l’amministrazione comunale, ha assicurato il servizio residenziale di soggetti fragili, proponendo il decreto ingiuntivo all’Asp di Catania perché non pagava la quota del 40% degli assistiti disabili mentali, ottenendo il decreto ingiuntivo.

Il sindaco Ruggero Strano esprime soddisfazione per questo risultato che “ conferma la volontà di andare avanti con fermezza per tutelare i diritti dei concittadini, cercando di migliorare sempre la loro qualità della vita “.

