“Grazie alle stabilizzazioni, alle assunzioni e alle progressioni firmate oggi, il comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, potrà finalmente avere un organico adeguato ai servizi da erogare ai cittadini. La grande attenzione mostrata dal sindaco Rosario Rizzolo, dalla giunta, dal consiglio comunale e dagli uffici ci consente di raggiungere l’obiettivo di sbloccare le progressioni per 23 dipendenti, le stabilizzazioni per 4 assistenti sociali e un educatore, le assunzioni di 4 lavoratori appartenenti a categorie protette e l’aumento delle ore settimanali per 22 dipendenti part-time. Si tratta di un risultato che la nostra organizzazione sindacale ha sostenuto con forza e che oggi diventa realtà”.

Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.





