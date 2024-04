Il Conservatorio di Palermo apre le porte con un Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli amanti della musica che desiderano iscriversi ai vari corsi per l’anno accademico 2024/2025. Appuntamento domenica 7 aprile 2024 a partire dalle ore 9.30.

Durante l’Open Day sono organizzati diversi incontri con gli studenti e i docenti, oltre a momenti musicali in cui gli stessi studenti suoneranno brani per le vari classi di strumenti in accordo con i loro docenti.

Sarò una opportunità per conoscere l’offerta formativa che il Conservatorio di Palermo offre ai giovani musicisti in erba che desiderano cominciare un percorso didattico. Varia la possibilità di accedere ai corsi attivati per i quali è possibile fare richiesta di ammissione dai Corsi Propedutici, a quelli di I Livello e II Livello tra questi arpa, arpa rinascimentale barocca, basso tuba, canto, canto rinascimentale barocco, chitarra, clarinetto, clarinetto storico, clavicembalo e tastiere storiche, composizione, contrabbasso, cornetto corno, corno naturale, corsi jazz (basso elettrico, batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz, clarinetto jazz, contrabbasso jazz, pianoforte jazz, sassofono jazz, tastiere elettroniche, tromba jazz, trombone jazz, violino jazz) didattica della musica, direzione di coro e composizione corale, direzione d’orchestra, eufonio, fagotto, fagotto barocco, fisarmonica, flauto, flauto dolce, flauto traversiere, liuto, mandolino, musica elettronica, musica vocale da camera, oboe, oboe barocco e classico, organo, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, tromba rinascimentale e barocca, trombone, trombone rinascimentale e barocco, viola, viola da gamba, violino, violino barocco, violoncello, violoncello barocco.

All’interno dell’offerta formativa che il Conservatorio Alessandro Scarlatti offre vi sono anche i Corsi di Formazione Iniziale per gli strumenti arpa, basso elettrico, basso tuba, batteria e percussioni jazz, canto, canto jazz, chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto jazz, clavicembalo e tastiere storiche, composizione, contrabbasso, contrabbasso jazz, corno, eufonio, fagotto, fisarmonica, flauto, flauto dolce, mandolino, oboe, organo, pianoforte, pianoforte jazz, sassofono, sassofono jazz, strumenti a percussione, tromba, trombone, viola, violino, violino barocco, violino jazz, violoncello, sono previste due prove: a) programma libero della durata massima di 10 minuti (anche con altro strumento); b) prove attitudinali. In assenza di competenze specifiche lo studente potrà sostenere esclusivamente le prove attitudinali. Non inoltre mancano anche i Master di perfezionamento. Una giornata durante l’Open Day, pensata per far conoscere a tutta la comunità, famiglie e giovani musicisti come l’importanza della musica e studiarla in questa storica Istituzione.

Tutte le info su www.conservatoriopalermo.it





Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.