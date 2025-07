“Ancora una volta, una vita spezzata. Ancora una volta, un mezzo a due ruote protagonista di una tragedia sulle strade del nostro territorio.” Il consigliere comunale di Aci Castello Marco Calì dà voce al dolore della comunità e chiede azioni concrete dopo l’ennesimo incidente mortale che ha coinvolto un amico, deceduto in seguito ad un tragico incidente. Una riflessione lucida e appassionata che si traduce in un appello alla responsabilità individuale e istituzionale. “Le cronache – dichiara Calì – ci raccontano troppo spesso di incidenti gravi che coinvolgono motociclisti e scooteristi. Giovani e adulti, vite interrotte all’improvviso. È un dolore che si ripete e che non può più essere considerato inevitabile. Non possiamo più limitarci al cordoglio. È il momento di agire – prosegue il consigliere – Se da un lato ci sono automobilisti che spesso non prestano sufficiente attenzione ai mezzi a due ruote, dall’altro non possiamo ignorare comportamenti imprudenti da parte di chi è in sella: velocità eccessiva, sorpassi azzardati, distrazioni fatali”.





Marco Calì annuncia che nel prossimo Consiglio comunale proporrà, oltre al minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime della strada, una mozione per l’installazione di cartelli stradali con messaggi chiari e diretti volti a promuovere comportamenti responsabili: ‘Guida piano’, ‘Rispetta le regole del Codice della Strada’, ‘Presta attenzione agli altri veicoli’. “Serve consapevolezza, prima ancora che tecnologia – spiega il consigliere comunale – Serve responsabilità, prima ancora che velocità. Ogni volta che si sale in sella, si ha il dovere di proteggere sé stessi e chi ci sta intorno”.

Il consigliere Calì, infine, lancia un appello a tutta la comunità, ma soprattutto alle istituzioni e agli organi preposti alla sicurezza stradale: “Non possiamo più aspettare che la prossima tragedia ci colga impreparati. È tempo di fare la nostra parte, con gesti concreti e iniziative mirate di sensibilizzazione e prevenzione, per fermare questa scia di dolore”.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

