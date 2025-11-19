Il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, con sentenza n. 910 del 18 novembre 2025, si pronuncia su una villa sita nella fascia costiera dei 150 metri di Mongerbino, nel Comune di Bagheria.





La decisione riguarda l’annullamento di una istanza di condono di una villa sita proprio nella fascia costiera dei 150 metri di Mongerbino.





Il Comune aveva diniegato l’istanza di condono rappresentando che nessuna prova sulla preesistenza degli immobili al 1976 è stata fornita dal ricorrente; lo stesso, assistito dall’ avvocato Francesco Stallone e con la collaborazione degli avvocati Filippo Ficano e Filippo Gallina dello Studio P.MMS LEGAL & PARTNERS, ha vittoriosamente contestato il provvedimento di annullamento, chiedendo che, di fatto, venisse ribaltato l’onere della prova al Comune.





Il C.G.A.R.S, chiamato a pronunciarsi, ha rappresentato che “solo la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione. L’odierna parte appellante ha fornito in giudizio significativi elementi di prova a sostegno del fatto della avvenuta realizzazione del manufatto prima del 31 dicembre 1976. Spettava, pertanto, al Comune di Bagheria fornire adeguata prova contraria. Onere della prova nella specie non assolto dall’Amministrazione, neppure in questo secondo grado di giudizio. L’accertata fondatezza del primo motivo di appello, impone l’accoglimento dell’atto di gravame, la riforma della sentenza gravata e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di diniego di condono prot. n. 13703 del 21 febbraio 2018, con assorbimento del motivo residuo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.