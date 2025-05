Ha avuto luogo oggi sabato 24 maggio 2025, presso Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo, in piazza Marina 1, il convegno di Diritto Consolare dal titolo: “Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo”.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti del Decano del Corpo Consolare di Palermo, Antonio Di Fresco, del Rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, del sindaco Roberto Lagalla e di Edy Tamajo, Assessore regionale alle attività produttive, spazio agli interventi di Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania, che ha affrontato gli aspetti giuridici e pratici della funzione del Console onorario, di Federico Cosenz del Lussemburgo, che ha illustrato le opportunità economico-commerciali offerte dai Consolati e di Davide Farina, della Repubblica di Polonia, che ha riportato alcuni casi pratici di tutela dei cittadini stranieri.

Presenti il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Riccardo Guariglia, il capo del Cerimoniale della Repubblica Italiana Bruno Pasquino, l’Ambasciatrice del Burkina Faso in Italia, Cyrille Ganou Badolo e l’Ambasciatrice di Irlanda Patricia O’Brien che ha annunciato la prossima apertura di un Consolato onorario proprio in Sicilia.

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti consolari di Palermo e Catania, è stato moderato da Antonello Miranda, Direttore del Centro Studi Avanzati “A.S.Cent.”

“I Consoli onorari si configurano come efficaci antenne dei loro Paesi nel nostro territorio con mutuo beneficio da ambo le parti. Guardando alle radici storiche di questo istituto giuridico, è evidente come le sue funzioni risultino molto attuali anche oggi. Offrono un contributo importante nella cosiddetta people to people diplomacy – spiega Guariglia – la Farnesina guarda ai Consoli onorari come figure attive e propositive ai fini di un partenariato proficuo e generoso”.

“In un mondo in rapida trasformazione, il ruolo dei consoli onorari si conferma fondamentale per promuovere la cooperazione internazionale – ha detto Palmigiano –, facilitare il dialogo interculturale e creare opportunità concrete nei settori culturale, economico e istituzionale. Il nostro lavoro mira a creare connessioni favorendo lo sviluppo di progetti concreti tra territori e comunità”.

